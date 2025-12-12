Dhurandhar Collection Day 7: बैकलैश का धुरंधर पर नहीं पड़ा कोई असर, 7वें दिन भी की बंपर कमाई, देखें आंकड़ा

बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाली धुरंधर को इन दिनों बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गल्फ देशों में धुरंधर को स्क्रीन नहीं किया जाएगा. इसके चलते मेकर्स को नुकसान होना लाजमी है. लेकिन भारत में फिल्म की कमाई हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते धुरंधर ने भारत में जहां 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है तो वहीं वर्ल्डवाइड 300 करोड़ पार की कमाई फिल्म ने कर ली है. जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ का है. वहीं उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड भी कमाई के मामले में धुरंधर सबसे आगे रहेगी.

धुरंधर ने 7वें दिन की बंपर कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, सातवें दिन धुरंधर ने 27 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसके बाद भारत में आंकड़ा 207.25 करोड़ हुआ है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 306.25 करोड़ हो गया है. जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 248.75 करोड़ रहा है.

7 दिनों में धुरंधर का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन धुरंधर ने 28 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 32 करोड़ पहुंचा. वहीं तीसरे दिन 43 करोड़ कमाई पहुंची. पांचवे दिन 27 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद छठे दिन बॉक्स ऑफिस 27 करोड़ रहा.

इन देशों में नहीं रिलीज होगी धुरंधर

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर को मेकर्स ने गल्फ मार्केट में रिलीज करने का फैसला किया था. लेकिन फिल्म को क्लीयरेंस नहीं मिली. एक सूत्र ने रिपोर्ट में कहा, "बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE ने धुरंधर को रिलीज न करने का फैसला किया है. ऐसी आशंका थी कि ऐसा होने वाला है क्योंकि फिल्म को 'एंटी-पाकिस्तान फिल्म' माना जा रहा है. पहले भी, ऐसी फिल्में यहां रिलीज नहीं हो पाई. टीम ने फिर भी कोशिश की, लेकिन किसी भी देश ने फिल्म की थीम को मंजूरी नहीं दी. इसीलिए धुरंधर को किसी भी गल्फ टेरिटरी में रिलीज नहीं किया जाएगा. "



