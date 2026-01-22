Dhurandhar Box Office Collection Day 48: बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे करने को तैयार धुरंधर, बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले कमाए इतने

Dhurandhar Box Office Collection Day 48: 23 जनवरी को सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक से पहले रणवीर सिंह की धुरंधर की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 48वें दिन 1.15 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि फिल्म को 50 दिन बॉक्स ऑफिस पर होने में केवल 2 दिन बाकी है. हालांकि देखना होगा कि बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद धुरंधर की कमाई पर कितना असर पड़ने वाला है.

बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे करेगी धुरंधर

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले हफ्ते 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़, चौथे हफ्ते 106.5 करोड़, पांचवे हफ्ते 51.25 करोड़, छठे हफ्ते 26.35 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि सातवें हफ्ते की कमाई को मिलाकर 829.44 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने भारत में हासिल कर लिया है. जबकि 1289 करोड़ की कमाई फिल्म ने दुनियाभर में हासिल कर लिया है. वहीं 995 करोड़ भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है.

ओटीटी पर रिलीज को तैयार धुरंधर

धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे होने में केवल 2 दिन बाकी हैं, जिसके बाद अब फैंस फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. ओटीटी प्ले रिपोर्ट के अनुसार, धुरंधर डिजिटल डेब्यू को तैयार है और 30 जनवरी तक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो जाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि रणवीर सिंह की फिल्म ओटीटी पर कौनसा रिकॉर्ड बनाएगी.

धुरंधर 2 की रिलीज का है फैंस को इंतजार

धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें रणवीर सिंह की हमजा के किरदार में आगे की कहानी को दिखाया जाएगा. वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धुरंधर के सीक्वल धुरंधर 2 के ओटीटी राइट्स को भी 130 करोड़ की वैल्यू के साथ बेच दिए गए हैं, जिसके चलते फिल्म को लेकर चर्चा हर तरफ है.