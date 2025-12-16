विज्ञापन

‘धुरंधर’ हिट होने से पहले इन फिल्मों का बंटाढार कर चुके हैं अक्षय खन्ना, डुबे मेकर्स के करोड़ों रुपये

‘धुरंधर’ से पहले अक्षय खन्ना की झोली में कई फ्लॉप फिल्में आई हैं जिनकी वजह से उनके मीम्स भी बनते हैं. चलिए हम बताते हैं कौन सी हैं वो फिल्में.

धुरंधर हिट होने से पहले इन फिल्मों का बेड़ा गर्क कर चुके हैं अक्षय खन्ना
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों ‘धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. ‘धुरंधर' में अक्षय ने एक खूंखार डकैत का किरदार निभाया है जो नेगेटिव किरदार है. लेकिन इस किरदार को अक्षय ने इतना बखूबी निभाया है कि लोग हीरो से ज्यादा विलेन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. जिसे देखो वो अक्षय के डांस स्टेप कॉपी कर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहा है. अक्षय यूं तो फिल्मों में लगातार ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की वजह से वो कुछ ज्यादा की चर्चा में आ गए हैं. हालांकि हिट फिल्मों के इस सफ़र से पहले अक्षय खन्ना की झोली में कई फ्लॉप फिल्में भी आई हैं जिनकी वजह से उनके मीम्स भी बनते हैं. चलिए हम बताते हैं कौन सी हैं वो फिल्में.

हिमालय पुत्र

‘हिमालय पुत्र' अक्षय खन्ना की पहली फिल्म थी. अक्षय अपनी डेब्यू फिल्म से लोगों को दिलों में जगह बनाने में नाकाम रहे थे. 1997 में रिलीज हुई इस ने फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखाया था.

मोहब्बत 

अक्षय खन्ना की इस फिल्म से लोगों ने बिल्कुल ‘मोहब्बत' नहीं की और फिल्म पर्दे पर बुरी तरह पिटी. अक्षय खन्ना के अपोजिट इस फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल में थीं और ये अक्षय के करियर की तीसरी पिक्चर थी.

डोली सजा के रखना

साल 1998 में रिलीज हुई अक्षय खन्ना की फिल्म 'डोली सजा के रखना' बॉक्स ऑफिस पर फुस्स साबित हुई. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था जो कि एक मलयालम फिल्म Aniyathipraavu का रीमेक थी. 

नकाब

साल 2007 में रिलीज हुई नकाब में अक्षय ने लीड रोल निभाया था. फिल्म में एक्टर के अपोजिट एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा को कास्ट किया गया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. हालांकि फिल्म का एक सॉन्ग ‘एक दिन तेरी राहों में...' आज भी काफी पसंद किया जाता है.

आक्रोश

साल 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय खन्ना के अलावा अजय देवगन और बिपाशा बसु भी लीड रोल में थे. फिल्म में अक्षय ने एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने भी पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था. इन फिल्मों के अलावा गांधी माय फादर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इत्तेफाक जैसी कई और पिक्चरें भी हैं जो फ्लॉप रही हैं.

