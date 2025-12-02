विज्ञापन

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने शुरू की धुंआधार एडवांस बुकिंग, एक दिन में ही कमाई डाले करोड़ों, बिके इतने हजार टिकट

Dhurandhar advance booking: धुरंधर को रिलीज होने में 4 दिन बचे हैं और ये करोड़ों में कमाई कर रही है. फिल्म के अब तक कितने टिकट्स बिक गए हैं आइए आपको बताते हैं.

नई दिल्ली:

Dhurandhar advance booking: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी लास्ट कई फिल्में फ्लॉप रही हैं. अब उनकी फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से लोगों में इसे लेकर क्रेज काफी बढ़ा हुआ है. फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है और इसने एक दिन में ही करोड़ों की कमाई कर ली है. धुरंधर को रिलीज होने में 4 दिन बचे हैं और ये करोड़ों में कमाई कर रही है. फिल्म के अब तक कितने टिकट्स बिक गए हैं आइए आपको बताते हैं.

एडवांस बुकिंग से की करोड़ों की कमाई

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने अब तक एडवांस बुकिंग से 2.94 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के अब तक 30,969 टिकट्स बिक चुके हैं. ये नंबर अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. धुरंधर की एडवांस बुकिंग ऐसे ही चलती रही तो ये बॉक्स ऑफिस पर इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ देगी.

ये है स्टारकास्ट

धुरंधर की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना लीड रोल में नजर आने वाले हैं. संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना का विलेन का रोल है. ट्रेलर में इन तीनों का जबरदस्त अंदाज फैंस को देखने के लिए मिला है. ट्रेलर के बाद से ही फैंस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं और फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग की टिकट्स बुक करा रहे हैं. रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज से पहले ही विवादों में पड़ गई है. मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि ये फिल्म उनके दिवंगत बेटे की जिंदगी और सीक्रेट ऑपरेशन पर उनकी इजाजत के बिना बनाई गई है.

Dhurandhar, Dhurandhar Advance Booking, Dhurandhar Box Office Collection, Movie Dhurandhar, Ranveer Singh
