Dhurandhar Beats Raja Saab : रणवीर सिंह के आगे नहीं टिक पाए प्रभास, धुरंधर के सामने द राजा साब हुई पस्त

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 38 दिन हो गए हैं. आदित्य धर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रणवीर स्टारर फिल्म ने शाहरुख और सलमान को तो पीछे छोड़ ही दिया था, एक्टर ने अब ने ‘बाहुबली' प्रभास की हाल ही में रिलीज हुई ‘द राजा साब' को भी पछाड़ दिया है. ये अकेली फिल्म ना जाने कितने स्टार्स की ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भारी पड़ गई है. ‘धुरंधर' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई है. कमाल की बात ये है कि 38वें दिन बाद भी इसकी धुंआधार कमाई का सिलसिला रुका नहीं है. इतना ही नहीं ‘धुरंधर' के आसपास जितनी भी फिल्में रिलीज हुईं उनका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ है, जैसे हाल ही में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म ‘ द राजा साब' भी धुरंधर के आगे टिक नहीं पाई और हिंदी भाषा में पर्दे पर बुरी तरह फ्लॉप हुई.

धुरंधर ने कैसे ‘ द राजा साब' को पछाड़ा

‘धुरंधर' को रिलीज हुए भले ही 38 दिन हो चुके हों, लेकिन कमाई के मामले में ये नई रिलीज होने वाली फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है. 9 जनवरी को रिलीज हुई प्रभास की फिल्म ‘ द राजा साब' ने हिंदी भाषा में अब तक सिर्फ 15.75 करोड़ का बिजनेस किया है. sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन हिंदी भाषा में 6 करोड़, दूसरे दिन 5.1 करोड़, वहीं तीसरे दिन यानी 11 जनवरी को 4.65 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि रणवीर सिंह की धुरंधर ने 38वें दिन में भी ‘राजा साब' से ज्यादा 6.15 करोड़ की कमाई की है.

कहां जाकर थमेगा ‘धुरंधर' का तूफान

जियो स्टूडियो लगातार फिल्म की कमाई से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर कर रहा है. लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक ‘धुरंधर' ने दुनियाभर में 1,290 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं इंडिया में फिल्म ने 38वें दिन 6.85 करोड़ का कलेक्शन किया जिसे मिलाकर फिल्म का भारत में ओवरऑल कलेक्शन 857.40 करोड़ रुपए हो गया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. अब फिल्म के दूसरे पार्ट यानी कि 'धुरंधर 2' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है जो ईद के मौके पर मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.