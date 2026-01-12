विज्ञापन

रहमान डकैत को बचाते बचाते नहीं मरा धुरंधर का ये किरदार ! 'डोंगा' नवीन कौशिक ने खोला राज, बोले- हमजा बहुत बेकार आदमी है

धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने रणवीर सिंह की फिल्म से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की और बताया कि किसने सीक्वेंस को सुपरहिट बनाया.

Read Time: 1 min
Share
रहमान डकैत को बचाते बचाते नहीं मरा धुरंधर का ये किरदार ! 'डोंगा' नवीन कौशिक ने खोला राज, बोले- हमजा बहुत बेकार आदमी है
धुरंधर में डोंका का नवीन कौशिक ने निभाया है किरदार
नई दिल्ली:

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के खास आदमी 'डोंगा' का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने सोशल मीडिया पर बीटीएस तस्वीरों के साथ एक खास सीन का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीन को सुपरहिट बनाने में किसका योगदान रहा. मल्टीस्टारर फिल्म के हर एक किरदार ने अपना बेस्ट दिया है. फिल्म में डोंगा के रोल को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला. नवीन कौशिक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीटीएस तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि डोंगा का किरदार गुस्से और इमोशंस से भरा था.

डोंगा के किरदार पर कही ये बात

उन्होंने एक खास सीन का जिक्र करते हुए कहा, "सारा गुस्सा एक पल में स्क्रीन पर निकल आया. यह वह क्रम था जिसने डोंगा के किरदार को पूरी तरह परिभाषित कर दिया, और हां, रिकॉर्ड के लिए साफ-साफ बता दूं कि डोंगा को गोली नहीं लगी थी. हमजा ने रियर व्यू मिरर से गोली मारी थी. बहुत बेकार आदमी है ये हमजा!"

बॉडी डबल का किया शुक्रिया

Latest and Breaking News on NDTV

साथ ही उन्होंने अपने बॉडी डबल शेख बुरहानुद्दीन सीरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल स्टंट्स को परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया और एक्शन सीक्वेंस को सुपरहिट बनाया. उन्होंने बताया, "फिल्म में कुछ खतरनाक स्टंट्स के लिए डोंगा का बॉडी डबल भी था, जहां मुझ पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था, वहां उन स्टंट्स को बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम दिया गया. शेख बुरहानुद्दीन सीरुद्दीन भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया! आपने मेरे साथ मिलकर डोंगा के एक्शन सीक्वेंस को सुपरहिट बना दिया."

धुरंधर से आखिरी उम्मीद

इसके पहले किए एक पोस्ट में नवीन ने बताया था कि फिल्म से पहले उनकी हालत बहुत खराब थी. वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर जाने की सोच रहे थे. लगातार रिजेक्शन, कास्टिंग का जवाब न मिलना और अच्छा काम न मिलने से उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था. ऐसे समय में निर्देशक मुकेश के कहने पर उन्होंने आदित्य धर से मुलाकात की. यह उनकी आखिरी उम्मीद थी. कहानी सुनने के बाद आदित्य धर ने उन पर भरोसा जताया. इस भरोसे ने उन्हें नया जोश दिया और वे काम पर लौट आए. यही नहीं, उन्होंने फिल्म को जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना दिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Naveen Kaushik, Actor Naveen Kaushik
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com