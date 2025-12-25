विज्ञापन

धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत को दिखाया हीरो? सहमत नहीं गैंग के मेंबर, बोले- उसके पीछे जो गंदगी है

धुरंधर एक्टर नवीन कौशिक ने बताया कि पाकिस्तानी व्यअर्स कह रहे हैं कि आदित्य धर की फिल्म में रहमान डकैत का महिमामंडन किया गया है.

धुरंधर एक्टर नवीन कौशक ने रहमान डकैत की गैंग मैंबर डोंगा का निभाया किरदार
नई दिल्ली:

धुरंधर में अक्षय खन्ना की रहमान डकैत के कैरेक्टर को सराहना मिल रही है. हर फ्रेम, हर एंगल ने फैंस के दिलों में ऐसी जगह बनाई की अक्षय खन्ना फिर चर्चा में आ गए. वहीं कुछ पाकिस्तानी व्यूअर्स का कहना है कि रहमान डकैत के किरदार को फिल्म में ग्लोरिफाई किया गया. हालांकि एक्टर नवीन कौशिक इससे सहमत नहीं हैं. लाइव हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में धुरंधर में डोंगा का किरदार निभाने वाली एक्टर नवीन ने बताया कि क्यों फिल्म में कैरेक्टर को ग्लोरिफाई करने की बजाय उसकी सभी साइड्स को दिखाया.

नवीन ने कहा, मेरे हिसाब से उतना ग्लोरिफाई नहीं किया गया है. एक कैरेक्टर का बनाना. ताकि हम दिखा सके की हमजा. द विलेन. जो स्पाई है. वो किन लोगों के बीच में गया है. किन लोगों के बीच रह कर अपना मिशन कम्पलीट कर रहे हैं. वो पहाड़ जिसका वो क्लाइम्ब करके ओवरकम करते है. वो पहाड़ बनाना पड़ेगा. रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है उसका बेटा मर जाता है. वो दिखाना बड़ा जरुरी था कि उसके पीछे जो गंदगी है. जो वैह्शीपना है. वो दिखा सके. जब तक उनकी अच्छाई. उनका लुक नहीं दिखाओगे तब तक लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे.

आगे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो जमाना खत्म हो गया. जब ओवर द टॉप विलेन जो होते थे. जैसे मोगेम्बो. वो एक टाइम पे काम करता था. आज की डेट में हमने वर्ल्ड सिनेमा देख लिया है तो जनता जागरूक हो गई है. तो एक कैरेक्टर का फुल फ्लैज्ड होता है. वो ग्रे होता है. वो इस कैरेक्टर के लिए जरुरी था.

गौरतलब है कि 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अहम किरदार में हैं. यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जिसमें आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल अहम किरदार में हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.

