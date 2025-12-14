अर्जुन रामपाल की सगाई के बीच लोग सर्च कर रहे कौन थी पहली बीवी? 20 साल का रिश्ता और दो बेटियां फिर हुआ तलाक

Arjun Rampal First Wife: 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई स्पाई-एक्शन फिल्म ‘धुरंधर' में मेजर इकबाल का रोल निभाकर अर्जुन रामपाल ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. खासकर 26/11 हमले वाले सीन में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है. इसी बीच अर्जुन ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से सगाई की खुशखबरी दी. दोनों छह साल से साथ हैं और उनके दो बेटे हैं - अरिक और अरिव. यह खबर रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट पर सामने आई. इधर सगाई की खबर आई तो उनकी पहली पत्नी का नाम भी चर्चा में आ गया. चलिए आपको बताते हैं कि अर्जुन रामपाल की एक्स वािफ कौन हैं.

कौन हैं मेहर जेसिया?

मेहर जेसिया 80 के दशक की मशहूर मॉडल रही हैं. उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और जल्द ही सुपरमॉडल बन गईं. 1986 में उन्होंने भारत को मिस यूनिवर्स पेजेंट में रीप्रेजेंट किया. उस दौर की पहली पीढ़ी की भारतीय सुपरमॉडल्स में शुमार मेहर ने माधु सप्रे, फिरोज गुजराल, श्यामोली वर्मा जैसी मॉडल्स के साथ मिलकर भारतीय फैशन को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया. मेहर के खूबसूरत फीचर्स, ग्रेस और कॉन्फिडेंस ने उन्हें अलग बनाया. कई मैगजीन कवर्स पर छाईं और बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया.

मॉडलिंग से प्रोडक्शन की राह

मेहर सिर्फ मॉडलिंग तक सीमित नहीं रही. 2006 में उन्होंने फिल्म ‘आई सी यू' को को-प्रोड्यूस किया, जिसमें उनके पति अर्जुन रामपाल भी प्रोड्यूसर थे. फिल्म उनकी प्रोडक्शन कंपनी चेजिंग गणेशा के तहत बनी. इसमें अर्जुन के अलावा विपाशा अग्रवाल, सोनाली कुलकर्णी और बोमन ईरानी थे.

मेहर और अर्जुन की लव स्टोरी फिर शादी

दोनों मॉडलिंग बैकग्राउंड से थे तो उस वक्त उनके अफेयर की खबर ने किसी को हैरान नहीं किया. 1998 में सिर्फ 24 साल की उम्र में अर्जुन ने मेहर से शादी कर ली. वे इंडस्ट्री के पावर कपल कहलाते थे. उनकी दो बेटियां महिका और मायरा हैं.

20 साल बाद हुआ तलाक

लगभग दो दशक तक रिश्ता मजबूत रहा, लेकिन इनके सेपरेशन की अनाउंसमेंट ने सभी को हैरान कर दिया. जॉइंट स्टेटमेंट में तलाक का ऐलान किया गया. लेकिन कारण नहीं बताया. मीडिया में अफवाहें उड़ीं कि अर्जुन का सुजैन खान से लिंकअप था. एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहर को पता चला कि दोनों सीक्रेटली मिल रहे थे जिससे वे आहत हुईं. धीरे-धीरे मनमुटाल बढ़ने लगा. एक बार इतना बड़ा विवाद हुआ कि पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत की धमकी दी. इसके बाद अर्जुन कुछ समय के लिए अलग रहने चले गए. आखिरकार रिश्ता खत्म हो गया.