Dhurandhar 2 Trailer Social Media Review: धुरंधर 2 ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल, रणवीर सिंह के फैंस बोले- कौन सा नशा करके बनवाया है

Dhurandhar 2 Trailer Social Media Review: धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे शेयर करते हुए रणवीर सिंह ने कैप्शन में लिखा, कहा था ना पर्सनल है. ट्रेलर आ गया है. धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादि और ईद पर हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी. 3.25 मिनट के ट्रेलर में रणवीर सिंह का एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन देखने को मिला है. इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी की भी झलक देखने को मिली है, जिसके बाद फैंस भी सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.
धुरंधर 2 का ट्रेलर देख फैंस हुए एक्साइटेड
Ab Pakistan ka mustakbil, Hindustan tay karega. 🇮🇳— Desh Bhakt 🇮🇳 (@deshbhakt_16) March 7, 2026
Dhurandhar 2 Trailer Out Now. 🔥🔥#DhurandharTheRevenge releases worldwide on 19 March#Dhurandhar2 #Dhurandhar2Trailer https://t.co/d7O0fRCa1l
एक यूजर ने एक्स पर लिखा, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हिंदुस्तान तय करेगा. धुरंधर 2 ट्रेलर आउट नाओ. दूसरे यूजर ने लिखा, बॉक्स ऑफिस दया की भीख मांगेगा… कितना जबरदस्त ट्रेलर कट है! बेशक, मैंने अब तक जो सबसे अच्छे ट्रेलर देखे हैं, उनमें से एक. यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाला है.
Box Office will CRY FOR MERCY…— cinema hub (@mohdzub37334894) March 7, 2026
What a BRUTAL trailer cut!
Undoubtedly one of the BEST I've seen.
This is going to explode at the Box Office.#Dhurandhar2 #Dhurandhar2Trailer
धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर को बताया बवाल
अन्य यूजर ने लिखा, ये एपिक है. रणवीर सिंह किल करने वाले हैं. सच कहूं तो लग रहा है कि धुरंधर पार्ट 1 का रिकॉर्ड धुरंधर 2 तोड़ेगा. अन्य यूजर ने लिखा, आदित्य धर कौनसा नशा करके ट्रेलर बनवाया भाई, पूरा बवाल. धुरंधर 2 ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है. रणवीर सिंह ये सीन देख के लगता है आप बेस्ट हो.
This looks epic😍 dayum! Ranveer Singh is going to kill it! I honestly feel this might break the records of Part 1. Let's go! 🔥🙌#Dhurandhar2Trailer https://t.co/N6jiGc6olz— 𝙍🌻 (@prettyyylilac) March 7, 2026
धुरंधर 2 के बारे में
@AdityaDharFilms— Deep Barod (@Deep_rj25) March 7, 2026
Konsa nasha karke trailer banwaya bhai pura bawal #Dhurandhar2Trailer fully Goosebumps 💥🔥🔥 @RanveerOfficial yeh seen dekh ke lgta h you are the best #Dhurandhar2 pic.twitter.com/KsU4VRlBI5
5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर का सीक्वल 2 है, जिसमें रणवीर सिंह डबल रोल यानी जसकीरत सिंह और हमजा अली मजारी के रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि संजय दत्त एसपी असलम चौधरी और मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल नजर आ रहे हैं. फिल्म 19 मार्च को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है.
