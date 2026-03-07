विज्ञापन
धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग के लिए मेकर्स का नया प्लान, इतनी महंगी होगी रणवीर सिंह की फिल्म की टिकट

Dhurandhar 2 News : आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर: द रिवेंज में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम रोल में हैं. सीक्वल पहली फिल्म के क्लिफहैंगर एंडिंग से आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के ल्यारी टाउन में हमजा अली मजारी के आगे बढ़ने को दिखाता है. 

Dhurandhar 2 News : धुरंधर  ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. फिल्म ने देश विदेश में रिकॉर्डतोड़ कमाई की, जिसके बाद फैंस को धुरंधर 2 के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. अब रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होने जा रही है.  इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ खास इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म के लिए ओवरसीज एडवांस बुकिंग शुरू हो गई .मेकर्स अब इंडिया में भी एडवांस बुकिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर 2 के डोमेस्टिक टिकट की बिक्री 7 मार्च को सुबह 11 बजे ट्रेलर लॉन्च के बाद शुरू होने की उम्मीद है. वहीं रणवीर सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ट्रेलर के रिलीज का ऐलान किया था.  

फैंस के साथ खुशखबरी शेयर करते हुए रणवीर सिंह ने कैप्शन में लिखा, "तैयार हो जाइए. ट्रेलर कल, 7 मार्च को सुबह 11:01 बजे आएगा. #DhurandharTheRevenge 19 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो रही है." धुरंधर 2 के मेकर्स 19 मार्च को फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज से एक दिन पहले, यानी 18 मार्च की शाम के लिए स्पेशल पेड प्रीव्यू शोज की भी प्लानिंग कर रहे हैं.

नेशनल चेन्स इस फिल्म के लिए सुपर ब्लॉकबस्टर प्लस नाम का एक नया प्रीमियम प्राइसिंग टियर लॉन्च कर रही हैं. यह नया टियर मौजूदा सुपर ब्लॉकबस्टर या ब्लॉकबस्टर लेबल्स से ज्यादा महंगा होने की उम्मीद है, जो पहले से ही स्टैंडर्ड टिकटों से 10–25% ज्यादा चार्ज करते हैं. फिल्म का लगभग चार घंटे का रनटाइम शायद इस फैसले का एक कारण है. लंबा होने के कारण यह सिनेमाघरों में एक दिन में शेड्यूल किए जा सकने वाले शोज की संख्या को लिमिट करेगा. ज्यादा कीमतें इस नुकसान की भरपाई करने में मदद करेंगी. मेकर्स रनटाइम को लगभग 3 घंटे और 30 मिनट तक कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके अभी भी ज्यादा लंबा होने की उम्मीद है.

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर: द रिवेंज में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम रोल में हैं. सीक्वल पहली फिल्म के क्लिफहैंगर एंडिंग से आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के ल्यारी टाउन में हमजा अली मजारी के आगे बढ़ने को दिखाता है. 
 

