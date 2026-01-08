विज्ञापन

टॉक्सिक से बाहर नहीं हुए गुलशन देवैया, ना ही उन्हें निकाला गया, फर्जी खबरें उड़ने के बाद एक्टर ने बताया सच

टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया है. हॉलीवुड वाली फील लेकर आया ये टीजर फैन्स को पसंद आया है. इस बीच लोग ये सोच रहे हैं कि गुलशन देवैया ने इस फिल्म से किनारा क्यों किया?

गुलशन देवैया ने शेयर की वजह, टॉक्सिक से क्यों हुए बाहर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर गलुशन देवैया कुछ समय पहले तक कंतारा चैप्टर वन को लेकर सुर्खियों में थे. अब टॉक्सिक से उनकी एग्जिट चर्चा में है. आखिर गुलशन ने इस फिल्म से हाथ क्यों खींचे? वो खुद बाहर हुए हैं या उन्हें निकाला गया है. अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था और टॉक्सिक का टीजर देखने के बाद दोबारा सोच रहे हैं कि इसमें गुलशन को चो होना ही चाहिए था वो इस फिल्म से बाहर क्यों हुए? वो इसका हिस्सा थे भी या नहीं? टॉक्सिक और गुलशन को लेकर आपने कई खबरें पढ़ी होंगी. दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अच्छी फीस ना मिलने के चलते फिल्म छोड़ दी लेकिन असल वजह फीस नहीं थी.

टॉक्सिक से बाहर हुए गुलशन देवैया?

वायरल खबरों की मानें तो उन्होंने साल 2026 की इस मचअवेटेड फिल्म से दूरी बनाई लेकिन असल बात कुछ और ही है. असल बात ये है कि गुलशन कभी इस फिल्म का हिस्सा थे ही नहीं. गुलशन की टीम ने उन्हें लेकर वायरल हो रही खबरों के बीच खुद एनडीटीवी से बात कर इस बात को कनफर्म किया है कि गुलशन देवैया ने यश की टॉक्सिक कभी साइन की ही नहीं थी. अब उन्होंने फिल्म साइन नहीं की थी तो फिर एग्जिट करने का, फिल्म छोड़ने का या इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. 

अब बात करें टॉक्सिक की रिलीज की तो ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है. ये तारीख इस लिहाज से काफी बड़ी साबित हो सकती है. क्योंकि आदित्य धर की धुरंधर-2 भी इसी तारीख को सिनेघरों में आ रही है. अब देखना होगा कि जनता दोनों में से किस फिल्म को हाथों-हाथ ले रही है.

