Dhurandhar 2 Ott Verdict: रणवीर सिंह की फिल्म ने राजामौली की RRR को छोड़ा पीछे, बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म

रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड तोड़ें. फिल्म अब ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. रिलीज के काफी समय बाद भी फिल्म की क्रेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. 'धुरंधर 2' अब तक OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन फिल्म बन गई है. इस मामले में धुरंधर ने 'RRR' को भी पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर 2' की रिकॉर्ड तोड़ OTT व्यूअरशिप

ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने JioHotstar पर अपनी डिजिटल रिलीज के पहले वीकेंड में ही 50 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए. 5 जून, 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन ने साथ काम किया है. इसने किसी इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा OTT डेब्यू दर्ज किया है. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कुल डिजिटल व्यूज बढ़कर 70 मिलियन हो गए हैं.

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'धुरंधर 2' ने 'RRR' को पीछे छोड़ा

धुरंधर से पहले एसएस राजामौली की 'RRR' को यह दर्जा हासिल था. इसने OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन फिल्म बनकर इतिहास रचा था. राम चरण और NTR Jr स्टारर इस फिल्म ने 50 मिलियन व्यूज़ हासिल किए थे. रणवीर सिंह स्टारर की फिल्म ने अब उस आंकड़े को बहुत बड़े अंतर से पार कर लिया है और डिजिटल स्पेस में इंडियन फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

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'धुरंधर: द रिवेंज' के बारे में

इस स्पाई एक्शन थ्रिलर में सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पंडोर और मानव गोहिल लीड रोल में थे. यह 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल थी. 19 मार्च, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने पहले पार्ट की भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन 5 भाषाओं में रिलीज हुई. फिल्म ने कुल मिलाकर 1186.32 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. वहीं, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1850.85 करोड़ रुपये की कमाई की.

