85 साल के बाद एक्टिंग करते दिखे धर्मेंद्र तो सनी देओल ने दिया रिएक्शन, पापा के लिए बोले- फिर से धमाल मचाने वाले हैं

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अपने पिता और अभिनेता धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ का ट्रेलर देखा. इसे देखने के बाद वह धर्मेंद्र और फिल्म के एक्टर अगस्त्य नंदा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए.

‘इक्कीस’ का ट्रेलर देख सनी देओल ने की धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की तारीफ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अपने पिता और अभिनेता धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म ‘इक्कीस' का ट्रेलर देखा. इसे देखने के बाद वह धर्मेंद्र और फिल्म के एक्टर अगस्त्य नंदा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए सनी देओल ने धर्मेंद्र के दमदार अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि इस फिल्म के जरिए वह फिर से बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार हैं. गुरुवार को सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया. 

इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "पापा फिर से धमाल मचाने वाले हैं. आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पापा. मैं आपसे प्यार करता हूं. प्यारे अगस्त्य, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप भी धमाल मचाएंगे. वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा. दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स पेश कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की एक अनकही सच्ची कहानी, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है."

29 अक्टूबर को मेकर्स ने ‘इक्कीस' का ट्रेलर रिलीज किया था. इसके ट्रेलर में परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के साहस, सम्मान और बलिदान की झलक दिखाई गई. इस फिल्म से अगस्त्य नंदा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जो एक बहादुर सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं. इसमें अभिनेता धर्मेंद्र, अरुण के पिता एमएल. खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं. यह फिल्म एक पिता की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है, जब वह यह समझने की कोशिश करते हैं कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसके बेटे ने किस वजह से देश के लिए बलिदान दिया था.

श्रीराम राघवन की फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल प्ले कर रहे हैं. यह फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी, मगर अभी इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है. फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं. वह इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. अक्षय कुमार ने भी उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर दीं. अमिताभ बच्चन ने भी अपने नाती अगस्त्य को इस फिल्म के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अगस्त्य की एक्टिंग की तारीफ भी की.

