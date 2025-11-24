अपनी बायोपिक में इस हीरो को देखना चाहते थे धर्मेंद्र, बेटों से बढ़कर मानते थे इसे

धर्मेंद्र जिन्हें प्यार से धरम पाजी कहा जाता रहा है भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक रहे हैं. हिंदी फिल्मों में उनका कॉन्ट्रिब्यूशन महान है. अपनी शानदार पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव अंदाज और दमदार परफॉर्मेंस के चलते उन्हें 'बॉलीवुड का ही-मैन' कहा जाता है. छह दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों पर राज किया. धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्में दीं और एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी दर्शकों के बीच उसी तरह कायम है. उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, साथ ही उनके पोते भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. लेकिन कमाल की बात यह है कि धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि वह अपने बेटों में नहीं बल्कि सलमान खान में अपनी झलक देखते हैं.

अपनी बायोपिक में किसे देखना चाहते थे धर्मेंद्र?

साल 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर कभी उनकी बायोपिक बने तो वह उसमें अपने किरदार में किसे देखना चाहेंगे, तो उन्होंने सनी या बॉबी का नाम नहीं लिया. बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा — 'मुझे लगता है कि सलमान खान बायोपिक में मेरा किरदार निभा सकते हैं. वह बहुत प्यारे हैं और उनकी कुछ आदतें मेरी तरह हैं. आप सब सलमान को जानते हैं. वह मुझ पर गए हैं.' धर्मेंद्र का यह जवाब सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन इससे सलमान खान के साथ उनकी गहरी दोस्ती और सम्मान झलकता है. धर्मेंद्र ने कई बार सलमान की सादगी और दिलदारी की तारीफ की है, जबकि सलमान भी हमेशा इस दिग्गज अभिनेता को अपना आइडल मानते हैं.

बॉबी देओल ने बताया कैसी थी धर्मेंद्र और सलमान की बॉन्डिंग

धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी कॉफी विद करण शो में दोनों के रिश्ते पर बात करते हुए कहा था, 'सलमान हमेशा हमारे साथ रहे हैं. वह मेरे पापा से बेहद प्यार करते हैं. दोनों के बीच का रिश्ता बहुत खूबसूरत है. सलमान मेरे पापा का बहुत सम्मान करते हैं और हमारे परिवार के लिए उनके दिल में खास जगह है.' धर्मेंद्र और सलमान खान का यह रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा. यह आपसी स्नेह, आदर और इंसानियत से जुड़ा ऐसा बंधन है, जो बॉलीवुड की सबसे प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली दोस्तियों में से एक बना.