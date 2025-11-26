विज्ञापन

सोशल मीडिया पर वायरल हुई धर्मेंद्र की शायरी, “मेहनत और नेक नीयत से ही मिलता है सम्मान...”

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की एक शायरी वायरल हो रही है जिसमें उनके इस भावपूर्ण संदेश पर फैंस और परिवार ने प्यार-दुलार बरसाया, जिसमें बेटी ईशा देओल का खास अंदाज़ भी शामिल था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई धर्मेंद्र की शायरी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो चुका है. हाल ही में उम्र से जुड़ी दिक्कतें होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद से उनकी मौत की इफवाहें उड़ने लगी थी. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी एक शायरी काफी वायरल हो रही है. धर्मेंद्र अक्सर अपने फिल्मों और सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस से जुड़े रहते थे. कुछ समय पहले ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो पोस्ट किया था। धर्मेंद्र ने कहा,“मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए… नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्कत की मंजिलें तय होती गई… और हम सुर्खुरू हुए.”

इस शायरी के ज़रिए उन्होंने एक बहुत गहरा संदेश दिया कि जिंदगी में किस्मत जरूर काम करती है, लेकिन सफलता मेहनत, नेक नीयत और अच्छे व्यवहार से ही मिलती है. उनका कहना था कि जब इंसान मेहनत करता है और नेकी के साथ चलता है, तभी वह असली सम्मान पाने का हकदार बनता है.

फैंस और परिवार का प्यार

धर्मेंद्र के इस वीडियो पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. उनकी बेटी ईशा देओल ने कमेंट में रेड हार्ट इमोजी भेजकर अपने पिता के प्रति प्यार जताया. मशहूर कबड्डी प्लेयर राहुल चौधरी ने भी हार्ट इमोजी की बौछार कर दी. एक यूज़र ने धर्मेंद्र के लिए खुद एक शायरी लिखी, “मेहनत वो चिंगारी है जो तकदीर के अंधेरे को भी रोशन कर देती है… आपके हर कतरा-ए-पसीने में एक नया सवेरा छुपा है!”
 

हाल ही में मनाई शादी की सालगिरह

कुछ दिनों पहले ईशा देओल ने अपने माता-पिता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को उनकी शादी की 45वीं सालगिरह पर बधाई दी थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी फोटोज शेयर की थीं, जिनमें दोनों बेटियां ईशा और अहाना अपने माता-पिता के साथ नजर आ रही थीं. ईशा ने कैप्शन में लिखा— “हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा और पापा. आप मेरी दुनिया हैं. लव यू.”

 

