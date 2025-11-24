विज्ञापन

धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म इक्कीस इस दिन हो रही है रिलीज, सुपरस्टार का नया पोस्टर देख फैंस भी हुए इमोशनल

सुपरस्टार धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म‘इक्कीस’ में अगस्तय नंदा अहम किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसकी झलक फैंस को देखने को मिल रही है. 

25 दिसंबर को रिलीज होगी धर्मेंद्र की इक्कीस
नई दिल्ली:

सुपरस्टार धर्मेंद्र पिछले दिनों हेल्थ की वजह से चर्चा में रहे. लेकिन फैंस की दुआएं रंग ला रही हैं और हीमैन का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है. इसी बीच सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म इक्कीस से उनका नया पोस्टर मैडॉक फिल्मस द्वारा शेयर किया गया है, जो वायरल हो रहा है. एक पोस्टर में सुपरस्टार धर्मेंद्र सीरियस लुक में नजर आ रहे हैं, जिसके साथ कैप्शन में लिखा गया, पिता बेटों को पालते हैं. महान लोग देश को पालते हैं. धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रूप में एक इमोशनल पावरहाउस हैं. एक सदाबहार लेजेंड हमें दूसरे लेजैंड की कहानी सुना रहा है. इक्कीस का ट्रेलर आ गया है. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी बताई गई है, जो कि 25 दिसंबर बताई गई है. 

इक्कीस के पोस्टर में दिखे धर्मेंद्र

पिछले महीने 29 अक्टूबर को मेकर्स ने ‘इक्कीस' का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के साहस, सम्मान और बलिदान की झलक दिखाई गई. इस फिल्म से अगस्त्य नंदा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जो एक बहादुर सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं. जबकि धर्मेंद्र, अरुण के पिता एमएल. खेत्रपाल की अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

अगस्त्य नंदा करने जा रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू

फिल्म की कहानी एक पिता की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है, जब वह यह समझने की कोशिश करते हैं कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसके बेटे ने किस वजह से देश के लिए बलिदान दिया था. श्रीराम राघवन की फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं. वह इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. यह फिल्म इसी साल 25 दिसंबर में रिलीज होगी. 

