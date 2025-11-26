विज्ञापन

इक्कीस फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया कि जॉनी गद्दार के बाद वह धर्मेंद्र के साथ काम कर रहे हैं. वहीं सुपरस्टार का दुनिया को अलविदा कहना उनके लिए पर्सनल लॉस है.

चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली और पुणे में की थी धर्मेंद्र ने आखिरी फिल्म इक्कीस की शूटिंग, डायरेक्टर ने बताया थकान...
श्रीराम राघवन ने बताया इक्कीस की शूटिंग में थक गए थे धर्मेंद्र
सुपरस्टार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया. वहीं फैंस और बॉलीवुड के सितारों को इस खबर से झटका लगा तो वहीं दर्शकों को अब पर्दे पर धर्मेंद्र जी आखिरी बार फिल्म इक्कीस में देखने को मिलेंगे, जिसका ट्रेलर बीते कुछ दिनों पहले रिलीज किया गया था. जबकि निधन के दिन ही उनके दो पोस्टर्स मेकर्स ने रिलीज किए गए थे. लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले श्रीराम राधवन ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र का निधन उनके लिए एक पर्सनल लॉस है. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वह इक्कीस के सेट पर फिल्मों की बात करते थे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र और श्रीराम राघवन जॉनी गद्दार के 18 साल बाद एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं.

धर्मेंद्र के निधन को श्रीराम राघवन ने बताया पर्सनल लॉस

एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में श्रीराम राघवन ने कहा, यह बहुत पर्सनल लॉस है. मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने यह फिल्म की और उन्होंने बेहद अच्छा काम किया. उन्होंने डब के साथ पिल्म को देखा लेकिन मैं चाहता था कि वह बैकग्राउंड म्यूजिक, इफेक्ट्स और बाकी सब के साथ यह फिल्म देखें. मैं चाहता था कि वह और जीयें. पर जो है वो है. मुझे तसल्ली है कि उन्हें सहना नहीं पड़ा.

शूटिंग के लिए हमेशा तैयार रहते थे धर्मेंद्र

उन्होंने आगे कहा कि इतने साल में धर्मेंद्र वैसे के वैसे ही थे. उन्होंने कहा, "उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी लेकिन पहले की तरह ही वह शानदार थे. उन्हें कैमरा बहुत पसंद था और कैमरा भी उन्हें बहुत पसंद करता था. हमने चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली और पुणे में शूटिंग की. बहुत सारी लोकेशन थीं और यह कोई स्टूडियो वाली फिल्म नहीं थी जो आसान होती."

शूटिंग के बाद थक जाते थे धर्मेंद्र

श्रीराम राघवन ने आगे कहा, श्रीराम राघवन ने कहा, "यह थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वह थक जाते थे और कभी-कभी हमारा शेड्यूल बहुत बिजी रहता था. मैं उनसे कहता था, 'सर, सीन में एक और शॉट है' और वह कहते थे, 'हां बताओ'. मुझे पता था कि वह थके हुए हैं, लेकिन वह कहते थे, 'ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं'. और, जब कैमरा चलता था, तो वह जादू की तरह होते थे. वह अविश्वसनीय थे."

इस दिन रिलीज होगी इक्कीस

बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुई. जबकि इसी दिन इक्कीस से उनका पोस्टर रिलीज किया गया था. फिल्म में धर्मेंद्र ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जो1971 के युद्ध के हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता हैं. इस रोल को अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने निभाया है. फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं सुपरस्टार के निधन के एक महीने बाद.

