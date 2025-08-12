विज्ञापन

धर्मेंद्र ने फैन्स के लिए शेयर किया जिंदगी बदल देने वाला मैसेज, बेटे बॉबी ने किया ये कमेंट

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र जल्द ही नई फिल्म 'इक्कीस' में नजर आएंगे. यह एक युद्ध पर आधारित फिल्म है, जो भारतीय युद्ध नायक अरुण खेतरपाल की जिंदगी पर बनाई गई है.

धर्मेंद्र ने इंस्टा पर शेयर किया स्पेशल मैसेज
अभिनेता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर अक्सर एक से बढ़कर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ जुड़े रहते हैं. लेटेस्ट वीडियो में वह स्वस्थ जीवन की अहमियत पर बात करते नजर आए. अभिनेता ने बताया कि अच्छी सेहत से ही जिंदगी की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सकता है. सोमवार(11 अगस्त) सुबह धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने प्रशंसकों को सेहत का ख्याल रखने और नेक बनने का मैसेज दिया.

इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने कैप्शन में लिखा, "आप सभी को प्यार, दोस्तों." वहीं वीडियो में वह कहते नजर आए. उन्होंने कहा, "दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है. अगर सेहत अच्छी है तो आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं. मैं आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं, जो मैं हमेशा देता आया हूं. अपनी सेहत का ख्याल रखें और नेक बनें. आप सभी को ढेरों प्यार."

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र जल्द ही नई फिल्म 'इक्कीस' में नजर आएंगे. यह एक युद्ध पर आधारित फिल्म है, जो भारतीय युद्ध नायक अरुण खेतरपाल की जिंदगी पर बनाई गई है. फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन कर रहे हैं, जो 'एक हसीना थी,' 'जॉनी गद्दार' और 'अंधाधुन' जैसी शानदार फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं. 'इक्कीस' में धर्मेंद्र के साथ जयदीप अहलावत और अगस्त्य नंदा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

'इक्कीस' का निर्माण मैडॉक फिल्म्स ने किया है और यह 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म मेकर्स ने मई में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया था, जिसे लेकर विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि इसमें अरुण खेतरपाल को परमवीर चक्र का सबसे युवा प्राप्तकर्ता बताया गया था. यह गलत था, क्योंकि साल 1999 के कारगिल युद्ध के नायक योगेंद्र सिंह यादव 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सबसे युवा सैनिक हैं, जबकि अरुण को 21 साल की उम्र में यह सम्मान मिला था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
