हेमा मालिनी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे धर्मेंद्र, कहा था-'इस धरती पर हेमा जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती...'पुराना वीडियो वायरल

इस इंटरव्यू में धर्मेन्द्र ने साफ कहा था कि इस दुनिया में हेमा मालिनी जैसी दूसरी कोई पैदा ही नहीं हो सकती. उन्होंने यह भी कहा था कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें हेमा का साथ मिला. उनकी नजर में हेमा मालिनी के आगे वह खुद को कुछ भी नहीं मानते थे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने इंटरव्यू और वीडियोज एक बार फिर सामने आ रहे हैं. इन्हीं में से एक इंटरव्यू इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसमें धर्मेन्द्र अपनी पत्नी और ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी की तारीफ करते नहीं थकते. इस इंटरव्यू में धर्मेन्द्र ने साफ कहा था कि इस दुनिया में हेमा मालिनी जैसी दूसरी कोई पैदा ही नहीं हो सकती. उन्होंने यह भी कहा था कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें हेमा का साथ मिला. उनकी नजर में हेमा मालिनी के आगे वह खुद को कुछ भी नहीं मानते थे.

धर्मेन्द्र की ये बातें आज उनके फैंस को और ज्यादा भावुक कर रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कलाकार का अपनी पत्नी के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जिसमें इज्जत, अपनापन और गहरा रिश्ता दिखाई देता है. धर्मेन्द्र ने बेहद सादगी से कहा था कि हेमा सिर्फ एक बड़ी एक्ट्रेस नहीं, बल्कि बहुत अच्छी इंसान हैं. उन्होंने बताया था कि हेमा की मौजूदगी किसी भी माहौल को अच्छी ऊर्जा से भर देती है.

हेमा को बताया सपोर्ट सिस्टम

इस इंटरव्यू में धर्मेन्द्र ने यह भी माना था कि उनकी जिंदगी में हेमा का योगदान बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा था कि हेमा ने हमेशा परिवार को संभाला, हर मुश्किल में उनका साथ दिया और उन्हें समझने में कभी गलती नहीं की. उनकी आवाज में उस समय भी वही इमोशनल टोन था जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी इतना प्यार करते हैं.
 

धर्मेन्द्र के निधन के बाद यह वीडियो फैंस के लिए एक याद की तरह उभर आया है. लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि धर्मेन्द्र जी ने अपने जीवन में प्यार और रिश्तों को जिस तरह अपनाया, वही उन्हें सबसे अलग बनाता है. कई यूजर्स ने कहा कि इस इंटरव्यू से साफ दिखता है कि धर्मेन्द्र जी हेमा मालिनी की कितनी इज्जत करते थे.

फैंस लगातार यह कह रहे हैं कि धर्मेन्द्र जी की ये लाइनें अब हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि ऐसे दिल से निकले शब्दों में भी मिलता है. धर्मेन्द्र जी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार, उनका अंदाज और उनके कहे हुए ये शब्द हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे.

