एक्शन से लेकर इमोशन तक, हिंदी सिनेमा का कंप्लीट पैकेज हैं धर्मेंद्र, आज भी कायम है फैन्स को एंटरटेन करने का जज्बा

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र आज भी दर्शकों के दिलों में राज करते हैं. शोले से लेकर चुपके चुपके तक, उन्होंने हर किरदार में दिल जीत लिया. उनकी प्रेम कहानी और पारिवारिक जीवन आज भी मिसाल हैं.

हिंदी सिनेमा का कंप्लीट पैकेज हैं धर्मेंद्र
बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. सिनेमा के पर्दे पर उनकी मुस्कान, सादगी और दमदार डायलॉग्स ने उन्हें हमेशा के लिए एक लीजेंड बना दिया है. 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे धर्म सिंह देओल, यानी हमारे प्यारे धर्मेंद्र, ने अपने संघर्ष और मेहनत से बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया. जहां तक पहुंचना आसान नहीं. उनकी गिनती उन सितारों में होती है जिन्होंने अपनी शख्सियत से फिल्मों के साथ साथ लोगों के दिलों को भी छू लिया. आज भी उनके भीतर लोगों को एंटरटेन करने का जज्बा और इमोशन्स बरकरार हैं.

हीमैन से लेकर फिल्मी लेजेंड बनने का सफर

धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा. शुरुआती संघर्ष के बाद उन्होंने फूल और पत्थर (1966) से जबरदस्त पहचान बनाई. इसके बाद शोले, चुपके चुपके, यादों की बारात, सत्यकाम, और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. एक तरफ उन्होंने एक्शन फिल्मों में अपनी माचो मैन वाली इमेज से दर्शकों को दीवाना बनाया, तो दूसरी ओर कॉमेडी और रोमांटिक किरदारों में भी उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी. उनकी जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ पसंद की गई. लेकिन हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों की फेवरेट रही.

प्यार और परिवार

धर्मेंद्र का निजी जीवन भी उनकी फिल्मों जितना दिलचस्प रहा. हेमा मालिनी के साथ उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक रही है. दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दीं और बाद में शादीशुदा धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की. आज भी दोनों की जोड़ी को लोग आदर्श मानते हैं. धर्मेंद्र के परिवार में उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी मशहूर अभिनेता हैं. हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियां हैं ईशा और अहाना. आज भी धर्मेंद्र अपने फार्महाउस से वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं. खेतों में काम करते, मुस्कुराते और जिंदगी का आनंद लेते हुए वे अपने फैंस को सादगी का असली मतलब सिखाते

हैं.

