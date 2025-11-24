विज्ञापन

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी का छूट गया 45 साल का साथ, देखें बॉलीवुड कपल की सोशल मीडिया पर आई आखिरी फोटो

धर्मेंद्र के निधन से उनका परिवार गहरे सदमे में है. वे पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत को लेकर परेशान थे और अचानक उनका जाना किसी झटके से कम नहीं.

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की आखिरी फोटो
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री एक्टर धर्मेंद्र के जाने से दुखी है, जिनकी 89 साल की उम्र में मौत हो गई है. जैसे ही उनकी मौत की खबर आई उनकी पत्नी हेमा मालिनी के साथ उनकी आखिरी तस्वीर वायरल हो गई. एक्टर के जाने से फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में दुख की लहर है. उनकी मौत उनके 90वें जन्मदिन से 15 दिन पहले हो गई. हेमा मालिनी, जो एक एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं, धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं. उनसे उनके दो बच्चे ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

उन्होंने 1980 में शादी की और उनकी लव स्टोरी भी अनोखी थी. शादी के बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला किया था. अपनी बायोग्राफी "हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल" में, उन्होंने अपने रिश्ते की डिटेल्स शेयर कीं. जब वे मिले तो धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ थे, जिनसे उन्होंने 19 साल की उम्र में 1954 में शादी की थी. उनके चार बच्चे थे, बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और बेटियां विजेता और अजीता.

क्योंकि वह पहले से ही प्रकाश से शादीशुदा थे, इसलिए हेमा की मां ने उन्हें धर्मेंद्र के बजाय जीतेंद्र से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की थी. दोनों एक्टर फिल्म 'तू हसीन मैं जवान' के सेट पर मिले थे और तब से उनके बीच एक मजबूत बॉन्ड था. जब उन्होंने 1980 में शादी की तो कई लोगों ने धर्मेंद्र की बुराई की और उन्हें 'वुमनाइजर' कहा.

हालांकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उनका बचाव करते हुए कहा कि कोई भी आदमी हेमा मालिनी जैसी महिला की तरफ अट्रैक्ट होगा. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब इंडस्ट्री में दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं, तो उन्हें 'वुमनाइजर' कहने का दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है.

हेमा से शादी के बावजूद, धर्मेंद्र प्रकाश कौर के साथ रहे. उनके बेटे बॉबी ने कहा था कि दोनों अपने खंडाला फार्महाउस में शांति से साथ रहते थे. वे 2025 में लगभग 71 साल तक साथ रहे. पिछले साल अपने 89वें जन्मदिन पर, हेमा मालिनी ने अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थीं. 

एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “सेलिब्रेट करने का दिन! मेरे सपनों के राजकुमार को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. जब से हम कई साल पहले पहली बार मिले थे, तब से मैं तुम्हारा दिल वैसे ही थामे हुए हूं जैसे तुमने मेरा. हमने अच्छे और बुरे समय देखे हैं, हमेशा साथ रहे हैं, एक-दूसरे के लिए अपने प्यार में पक्के रहे हैं. मैं आने वाले कई सालों तक तुम्हारे चार्म से हैरान रहने का इंतजार कर रही हूं. भगवान तुम्हें हमेशा अच्छी हेल्थ और खुशियां दे.”

सोमवार (24 नवंबर) को हेमा मालिनी को एक्टर के अंतिम संस्कार स्थल पर देखा गया. एक्टर आमिर खान, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान, अक्षय कुमार और अनिल कपूर भी महान एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे. एक्टर के सबसे बड़े बेटे, सनी देओल ने चिता को आग लगाई.

