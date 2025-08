धर्मेंद्र की नातिन की खूबसूरती और सादगी ने जीत लिया हर दिल, खूबसूरती में ईशा देओल से जरा भी नहीं कम

बॉलीवुड के लीजेंड धर्मेंद्र जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उतनी ही दिलचस्पी उनके परिवार को लेकर भी लोगों में रहती है. अक्सर अपनी पुरानी यादें, वर्कआउट रूटीन और फैमिली की झलकियां शेयर करने वाले धर्मेंद्र के फॉलोअर्स उनके परिवार के हर मेंबर को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं. जहां बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के पोस्ट्स पर फैंस की नजरें होती हैं, वहीं देओल परिवार की बेटियां हमेशा कैमरे और चकाचौंध से दूरी बनाए रखती हैं. इन्हीं में से एक हैं धर्मेंद्र की नातिन प्रेरणा गिल, जो दिखने में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं लेकिन रहन-सहन और सोच के मामले में वो बाकी स्टार किड्स से बिल्कुल अलग हैं.

ये भी पढ़ें: 5 अगस्त जब दिलीप कुमार, सनी देओल और सलमान खान ने रचा इतिहास, बना डाला कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड

लाइमलाइट से कोसों दूर

प्रेरणा गिल, विजेता गिल की बेटी हैं जो धर्मेंद्र की दूसरी बेटी हैं. प्रेरणा ने बॉलीवुड की चकाचौंध से दूरी बनाए रखी है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनमें टैलेंट की कोई भी कमी है. प्रेरणा ने अलग क्षेत्र में अपना करियर बनाया है. वो एक राइटर और एडिटर हैं और अब तक चार किताबें लिख चुकी हैं. साल 2015 में उनकी पहली किताब आई थी और हाल ही में जनवरी 2025 में उनका नया कविता संग्रह 'मीनवाइल' भी लॉन्च हुआ है.

@iamsunnydeol , @thedeol & @imkarandeol during the launch of Book #Meanwhile which is written by his nephew #prernagill .#SunnyDeol #Gadar2 pic.twitter.com/v96m7Y1IKB