धर्मेंद्र को दी गई मुखाग्नि, सलमान से अमिताभ तक अंतिम विदाई देने पहुंचे

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 वर्ष की आयु में सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. वहीं उनका कुछ देर पहले परिवार और करीबियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हो गया है और बॉलीवुड के हीमैन पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. इस दौरान बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन इस मौके पर मौजूद रहे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, कि धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें सांस लेने में कठिनाई थी और उनका स्वास्थ्य काफी समय से बिगड़ता जा रहा था. उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है. बॉलीवुड के गलियारों में उन्हें श्रद्धांजली देने का सिलसिला जारी है.

धर्मेंद्र ने सिर्फ सिनेमा में नहीं, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. हालांकि, बाद में राजनीति से दूरी बना ली थी. अभिनेता ने साल 2004 में भाजपा के टिकट पर राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी को मात दी थी. उनके लिए उस समय पूरा देओल परिवार चुनावी मैदान में उतरा था और प्रचार किया था. हालांकि, यह राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं चला. कहा जाता है कि धर्मेंद्र को राजनीति का माहौल ज्यादा पसंद नहीं आया. धर्मेंद्र भाजपा के सांसद थे और केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जिसके चलते धर्मेंद्र के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं.