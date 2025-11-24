डेब्यू फिल्म के लिए धर्मेंद्र की मिली मुट्ठी भर फीस, एक्टर ने गुस्से में दोस्तों के साथ पी ली थी शराब

धर्मेंद्र ने उम्र संबंधी बीमारी से जूझते हुए आज 24 नवंबर को अपने घर में आखिरी सांस ली. इस दुख की घड़ी में एक्टर का पूरा परिवार उनके सामने था. हाल ही में एक्टर की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. आज हिंदी सिनेमा के ही-मैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और अपने चाहने वालों की आंखों को नम कर दिया है. धर्मेंद्र को चाहने वालों को कमी नहीं थी. उन्होंने छह दशक तक सिनेमा में काम किया और खूब दौलत-शोहरत कमाई. वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने करोड़ों रुपये के फार्म हाउस में बिता रहे थे. एक दौर था जब उन्हें पहली फिल्म के लिए मुट्ठी भर सैलरी मिली थी.





धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म

8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक गांव नसीरील में पैदा हुए धर्मेंद्र ने मायानगरी मुंबई में आखिरी सांस ली. धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों में लगाव था और इसी के चलते वह मुंबई चले गये थे. धर्मेंद्र एक मस्तमौला इंसान थे, जिन्हें खुश रहना सबसे अच्छा लगता था. फिल्मों में जाने से पहले एक्टर ने नेशनल न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था. इसके बाद वह मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने निकल गये थे. धर्मेंद्र ने 1960 में अपनी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ-साथ बलराज साहनी, कुमकुम और उषा किरण अहम रोल में थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए इतनी कम सैलरी मिली थी कि जान कर दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे.



धर्मेंद्र की पहली सैलरी?

धर्मेंद्र को अपनी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे (1960) के लिए 51 रुपये मिले थे. इसमें उन्हें तीन प्रोड्यूसर ने मिलकर 17-17 रुपये दिए थे, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पहली फिल्मी सैलरी से नाखुश थे, उन्हें लगा था कि उन्हें साइनिंग अमाउंट कम से कम 5 हजार रुपये का मिलेगा. लेकिन 51 रुपये में ही उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर शराब वाली पार्टी कर ली थी. डेब्यू फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी हिट फिल्मों में प्रतिज्ञा, शोले, चुपके-चुपके, सीता और गीता आखिर में फूल और पत्थर शामिल हैं. धर्मेंद्र को पिछली बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था और अब उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो कि 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है.





