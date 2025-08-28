धर्मेंद्र की फेवरिट डिश सुनकर उड़ जाएंगे होश, ना तो ये मक्की की रोटी ना ही सरसों का साग

धर्मेंद्र खाने पीने के शौकीन हैं, अपने इंस्टाग्राम पर कई बार वो अपने खाने की थाली या खेत में उगी सब्जियों की झलक दिखाते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरम पाजी की फेवरेट डिश क्या है? आज हम आपको धरम पाजी की फेवरेट डिश के बारे में ही बताने वाले हैं. दरअसल धर्मेंद्र एक एपिसोड के लिए मेहमान बनकर लाफ्टर शेफ के सेट पर पहुंचे थे. यहां सभी कंटेस्टेंट धर्मेंद्र से शेफ हरपाल की शिकायत करने लगे और बोले की पाजी आप हमारा बदला लीजिए. बस इसी मजाक को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र ने शेफ के सामने मीठे करेले खाने की डिमांड कर डाली. थोड़ी देर के लिए तो सभी सकपका गए कि ये किस तरह की सब्जी है लेकिन सोशल मीडिया तो आप जानते ही हैं. धर्मेंद्र ने जिक्र किया तो इस रेसिपी की वीडियो वायरल होने लगी.

कैसे बनते हैं मीठे करेले?

नाज स्टाइल नाम के एक इंस्टा पेज पर मीठे करेले की रेसिपी शेयर कर दी गई. सबसे पहले करेले को छीला. पैन में तड़के लिए लहसुन और जीरा, मसाला डाला. इसके बाद एक नींबू निचोड़ा और थोड़े देर चलाते हुए फिर गुड़ डाल दिया. थोड़ी देर में गुड़ पिघला और एक अच्छी सी ग्रेवी के साथ धर्मेंद्र की फेवरेट रेसिपी तैयार हो गई.

इस रेसिपी के वीडियो को सोशल मीडिया वाले भी हजम नहीं कर पाए. ज्यादातर लोगों ने लाफ्टर इमोजी के साथ कमेंट किया. एक ने कमेंट किया, आज तो हरपाल जी की शामत आ गई. चलिए हमने तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर ही दी है तो खुद बनाइए और देखिए कैसा होता है इस सब्जी का स्वाद.