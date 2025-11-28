विज्ञापन

'इक्कीस' में धर्मेंद्र का भावुक सीन, मेकर्स ने किया पोस्ट

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई फिल्में कीं और दर्शकों का दिल जीता. दुनिया से जाते-जाते वे अपने दर्शकों और प्रियजनों को आखिरी फिल्म 'इक्कीस' दे गए. फिल्म के मेकर्स ने अभिनेता धर्मेंद्र देओल को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक इमोशनल सीन शेयर किया, जिसमें धर्मेंद्र अपने गांव में जाते हैं, जिसमें उनके साथ कई कलाकार भी हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस क्लिप में उनके साथ असरानी भी नजर आ रहे हैं.

वीडियो के बैकग्राउंड में वॉइसओवर चलता है, "आज भी जी करदा है, अपने पिंड नू जावां." उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन लिखा, "धरम जी मिट्टी के सच्चे लाल थे, उनकी ये बातें उस मिट्टी की खुशबू लिए हैं. ये उनकी कविता है, एक महान शख्सियत से दूसरी महान शख्सियत को सच्ची श्रद्धांजलि." फिल्म 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और निर्माण मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजन ने किया है.

यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहादत देने वाले सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है. फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अभिनेता धर्मेंद्र उनके पिता ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल के किरदार में दिखेंगे. इसके अलावा, फिल्म में जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आएंगी. वह इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.

मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया था. इसमें अरुण खेत्रपाल की जिंदगी के कुछ पलों की झलक दिखाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बिताए उनके दिनों से लेकर उनके 'साहस और दृढ़ विश्वास' के जरिए देश को गौरवान्वित करने के उनके प्रयासों तक की झलक दिखाई गई है. यह फिल्म अब दर्शकों के लिए और भी खास हो गई है, क्योंकि यह फिल्म धर्मेंद्र की आखिरी फिल्मों में से होगी. फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पूरे देश में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
