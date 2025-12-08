विज्ञापन

धर्मेंद्र की 6 शायरी, तीसरी वाली को तो डायरी में नोट कर लेंगे आप

धर्मेंद्र की शायरी की सबसे खास बात यह है कि उनके शब्द सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचते हैं. उन्होंने जिंदगी, दर्द, दोस्ती और इंसानियत जैसे भावों को इतनी सादगी और गहराई से पिरोया कि हर सुनने वाला उनसे खुद को जोड़ लेता है.

बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि दिल से लिखने और बोलने वाले शानदार शायर भी थे. अक्सर टीवी शोज, इंटरव्यू और लाइव इवेंट्स में वो अपनी खुद की लिखी शायरियां पढ़कर सबका दिल जीत लेते थे. उनकी आवाज में वो सादगी, वो दर्द और वो सच्चाई है, जो हर सुनने वाले को सीधे दिल में उतर जाती थी. यहां पढ़िए धर्मेंद्र की वही असली खुद बोली और लिखी हुई शायरियां.

कपिल शर्मा के एक एपिसोड में जब शराब और जीवन के संघर्ष की बात चली. तो धर्मेंद्र ने एक बेहद असरदार शायरी पढ़ी, जिसे सुनकर पूरा सेट तालियों से गूंज उठा.

दारू जो है ना,

ये बहुत बेवफा यार है,

जब तक साथ दे, तो मजा,

और जब धोखा दे दे, तो मरवा दे वो यार है.

एक इंटरव्यू में जब जिंदगी की सीखों पर बात हुई. धर्मेंद्र ने इमोशनल होकर अपनी लिखी पंक्तियां सुनाई.

जिंदगी एक सफर है,

इस सफर में कंधों का सहारा चाहिए.

प्यार अगर सच्चा हो,

तो खुदा भी साथ चल पड़ता है.

एक मीडिया शो में भी धर्मेंद्र ने इंसानियत पर बेस्ड शायरी सुनाई.

इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए,

चेहरे से नहीं, दिल से खूबसूरती दिखनी चाहिए.

मैंने हार कर भी मुस्कुराया है,

क्योंकि जीत से बड़ा सबक ज़िंदगी सिखाती है.

धर्मेंद्र अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर भी शायरियां पोस्ट करते रहे थे. उन शायरियों पर उन्हें फैन्स दाद भी देते हैं.

घाव जितने गहरे हों,

उतना ही गहरा समंदर बनाते हैं.

टूटकर जो गिरते हैं,

वही आगे चलकर पत्थर बन जाते हैं.

धर्मेंद्र खुद दिलीप कुमार के बड़े फैन रहे हैं. दिलीप कुमार को याद करते हुए धर्मेंद्र ने भरे हुए गले के साथ ये दर्दभरी शायरी पढ़ी

रोते हुए आते हैं सब दुनिया में,

मैं चाहता हूं हंसते हुए जाएं.

और जब जाएं,

तो लोगों के दिल में रह जाएं.

एक लाइव इवेंट में उन्होंने दोस्ती पर बेहद खूबसूरत शब्द बोले.

दोस्ती वो नहीं जो जान ले ले,

दोस्ती वो है जो जान दे दे.

मैंने दोस्तों को दिल में बसाया है,

इसीलिए आज भी मैं जिंदा हूं.

