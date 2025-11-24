धर्मेंद्र का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट, अमिताभ बच्चन से है खास कनेक्शन

अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले मशहूर कलाकार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने हर पीढ़ी के दर्शकों का अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया. फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने की वजह से भी सुर्खियों में रहते थे. वह फैंस के लिए खास तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते थे. ऐसे में हम आपको दिग्गज एक्टर की आखिरी सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं, जिसका अमिताभ बच्चन से खास कनेक्शन जुड़ा हुआ है.

धर्मेंद्र इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट शेयर किया करते थे. उनका आखिरी पोस्ट फिल्म इक्कीस का ट्रेलर है. इक्कीस धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है जो अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होनी है. 29 अक्टूबर को धर्मेंद्र ने इस फिल्म के ट्रेलर को शेयर किया था. फिल्म इक्कीस अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा मुख्य भूमिका में हैं. पहली बार धर्मेंद्र और उन्होंने एक साथ किसी फिल्म में काम किया है.

आपको बता दें कि धर्मेद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थीं. धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से किया था.

अपनी पहली ही फिल्म से धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर छा गए थे. इसके बाद उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धरम-वीर, तहलका और अपने जैसी शानदार फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र ने अपने करियर में पुराने कलाकार बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के साथ काम किया था. इसके अलावा धर्मेंद्र आज की पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी फिल्मों में नजर आए थे. उन्होंने रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट सहित अन्य कलाकारों के साथ काम किया था.

