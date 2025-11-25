पार्टीशन के दौरान किस क्लास में पढ़ते थे धर्मेंद्र? भारत छोड़ रहे मास्टर रुकुनदीन को लिपटकर कहा था- आप मत जाओ...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने से पूरी इंडस्ट्री में मातम छा गया है. फैंस और सेलेब्स उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं. धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही कामल की है. वो 89 वर्ष की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे. फैंस से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते थे. धर्मेंद्र अक्सर इंटरव्यू में अपने गांव और परिवार के बारे में बात करते नजर आते थे. उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि जब भारत-पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

Dharmindra was in class 8 at the time of partition. Here he's standing in his village in Ludhiana remembering the school teacher Master Rukun Deen when he left…



पार्टीशन के दौरान कौन-सी क्लास में थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था. वो कई बार अपने गांव भी गए थे. एक बार वो इंटरव्यू के दौरान अपने गांव गए थे. जहां पर उन्होंने स्कूल के दिनों को याद किया था और अपने टीचर को याद किया था. धर्मेंद्र ने कहा था- मैं 8वीं क्लास में था जब ये पार्टीशियन हुआ है.उस समय मेरे दोस्त थे- अब्दुल जब्बार, अकरम. हम लोग इतने प्यार से रहते थे कि कोई भेदभाव रत्तीभर भी नहीं था. जब सब लोग जा रहे थे तो हमारे मास्टर जी रुकुनदीन जी भी जा रहे थे. मैं उनसे जाकर लिपट गया कि आप मत जाओ, उन्होंने कहा- नहीं बेटे, हमको जाना ही पड़ेगा.

बता दें kf धर्मेंद्र की फिल्मों का फैंस को हमेशा से इंतजार रहता था. उनके निधन के बाद आखिरी फिल्म इक्कीस अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 24 नवंबर को ही सुबह उनका इक्कीस से पोस्टर रिलीज हुआ था. फिल्म का पोस्टर देखने के बाद फैंस बहुत इमोशनल हो रहे हैं.