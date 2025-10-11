विज्ञापन

पहली पत्नी को छोड़ हेमा से की शादी, अब वापस प्रकाश कौर के साथ रहते हैं धर्मेंद्र, बेटे बॉबी ने कहा- अब उन्हें वहां वो...

बॉबी कई इंटरव्यू में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बोल रहे हैं. अब पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक्टर ने अपने स्टार फादर धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ पर बड़ा शॉकिंग खुलासा किया है.

बॉबी देओल का खुलासा, धर्मेंद्र से अलग रहती हैं हेमा मालिनी
नई दिल्ली:

बॉबी देओल इन दिनों अपनी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से चर्चा में हैं. आर्यन खान ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है. इस सिलसिले में बॉबी कई इंटरव्यू में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बोल रहे हैं. अब पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक्टर ने अपने स्टार फादर धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ पर बड़ा शॉकिंग खुलासा किया है. सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने बीवी-बच्चे होने के बाद भी दूसरी शादी रचाई थी. धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुईं. दूसरी शादी की वजह से धर्मेंद्र का पहला परिवार उनसे जुदा हो गया था. अब बॉबी ने कहा कि उनके स्टार फादर दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ नहीं रहते हैं.

धर्मेंद्र से अलग रह रहीं हेमा मालिनी

जी हां, बॉबी ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी पति धर्मेंद्र से अलग बंगले में रहती हैं. एक्टर की मानें तो उनके पेरेंट्स अब खंडाला के फार्म हाउस में साथ में रह रहे हैं. दरअसल, धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अपने अकेले की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. इस पर जब बॉबी से उनके पिता के अकेलेपन पर सवाल किया गया तो एक्टर ने बताया, 'मेरी मां पापा के साथ हैं, उन्हें वहां रहना बहुत पसंद है, वे अब बूढ़े हो चुके हैं, और वो जगह उनके लिए खूब आरामदायक है, वहां का मौसम अच्छा है, खाना भी टेस्टी है, पापा ने तो फार्म हाउस को स्वर्ग बना दिया है'.

'मां के सबसे करीब हूं'

एक्टर ने आगे कहा, 'पापा बहुत इमोशनल पर्सन हैं, वो अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, कभी-कभी तो वह बहुत ज्यादा बातें बता बैठते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं, कि जो उन्होंने लिखा और कहा, ऐसा क्यों किया? तो पापा बताते हैं, कि उन्हें अपने दिल की सुनना पसंद हैं, मैं और भैया और फैमिली उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन जब ज्यादा बिजी होते हैं, तो मिल नहीं पाते, और फिर पापा इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पोस्ट कितने लोग पढ़ते हैं'.

मां पर बोलते हुए एक्टर ने कहा, 'बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं, मैं अपनी मां का फेवरेट हूं, मां से मेरी रोज बात होती है, मेरी लाइफ की वह बहुत खूबसूरत महिला हैं'. आपको बता दें, धर्मेंद्र महज 19 साल के थे, जब उनकी शादी (1954) प्रकाश कौर से हुई थी. पहली शादी से धर्मेंद्र के चार बच्चे हैं. दो बेटे और दो बेटियां. वहीं साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचाई थी.

