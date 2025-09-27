विज्ञापन

धनाश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से तलाक के बदले लिए 60 करोड़? पहली बार सामने आई सच्चाई

धनाश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक के बाद एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर तमाम तरह की बातें हुईं. धनाश्री ने शो राइज एंड फॉल में इस दावे के पीछे का सच सबके साथ शेयर किया.

Read Time: 3 mins
Share
धनाश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से तलाक के बदले लिए 60 करोड़? पहली बार सामने आई सच्चाई
धनाश्री वर्मा ने युजवेंद्र से एलुमिनाई पर कही अपनी बात
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में कोरियोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर धनाश्री वर्मा से शादी की. जून 2022 में दोनों अलग हो गए और मार्च 2025 में आपसी सहमति से ऑफीशियली उनका तलाक हो गया. इस साल की शुरुआत में खबर आई थी कि धनाश्री ने 60 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था, जिसे उनके परिवार ने एक आधिकारिक बयान में नकार दिया था. अब धनाश्री रियलिटी शो राइज एंड फॉल में हिस्सा ले रही हैं. इसके एक हालिया एपिसोड में धनाश्री ने अपने तलाक पर फिर से बात की और कहा कि चहल से गुजारा भत्ता मांगने के सभी दावे बिल्कुल निराधार थे. 

जब आदित्य नारायण ने उनसे पूछा कि उनके तलाक को कितना समय हो गया है, तो उन्होंने जवाब दिया, "ऑफीशियली लगभग एक साल हो गया है." कुब्रा सैत ने फिर कहा कि उनका तलाक बहुत जल्दी हो गया, जिस पर धनाश्री ने कहा, "यह जल्दी हुआ क्योंकि यह आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग गुजारा भत्ता कहते हैं, तो यह गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही, तुम कुछ भी कहते रहोगे? मेरे माता-पिता ने मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने अपनी सफाई देना सिखाया है जिनकी मुझे परवाह है. उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो तुम्हें जानते तक नहीं?"

नयनदीप रक्षित ने उनसे आगे पूछा कि क्या गुजारा भत्ता को लेकर उन पर आरोप लगने पर उन्हें कभी कुछ कहने की जरूरत महसूस हुई. धनाश्री ने जवाब दिया, "आखिरकार, जब आप ऐसा होते देखते हैं तो आपको दुख होता है. इसकी जरूरत नहीं थी. इसमें कुछ भी सच नहीं है. मुझे यह सोचकर और भी बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगी, यही मेरा विश्वास है. अब, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को डेट कर सकती हूं."

अशनीर ग्रोवर के होस्टिंग में चल रहा राइज एंड फॉल अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होता है और सोनी टीवी पर टेलिकास्ट होता है. इसमें कीकू शारदा, अहाना कुमरा, आकृति नेगी, अनाया बांगर, अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल, सचिन बाली और आरुष भोला भी हैं. नूरिन शा को पहले हफ्ते में ही बाहर कर दिया गया था, जबकि पवन सिंह और संगीता फोगाट अपनी मर्जी से शो से बाहर हो गए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanashree Verma, Dhanashree Verma Divorce, Yuzvendra Chahal Divorce, Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal Marriage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com