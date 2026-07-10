Dhamaal 4 Movie Review: धमाल 4 सिनेमाघरों में रिलीज, जानें कैसी है अजय, रितेश, अरशद और जावेद की फिल्म

Dhamaal 4 Review In Hindi: धमाल 4 फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हो गई है. इंद्र कुमार निर्देशित इस एडवेंचर-कॉमेडी में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता और अंजलि आनंद शामिल हैं. सीरीज की शुरुआत धमाल (2007) से हुई थी, जिसमें अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके बाद डबल धमाल (2011) आई. तीसरा भाग टोटल धमाल (2019) में अजय देवगन को मुख्य भूमिका में शामिल किया गया. अब धमाल 4 में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी वापसी कर रहे हैं आइए जानते हैं कैसी है फिल्म.

धमाल की कहानी

फिल्म एनिमेशन के साथ शुरू होती है, जिसमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि 100 साल पुराना खजाना है. लेकिन उसका मैप खो गया था. इसी मैप की खोस से फिल्म की शुरुआत होती है. अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की अपनी अपनी स्टोरी है. दो बच्चों की मां ईशा गुप्ता से अजय देवगन को प्यार हो जाता है और वह उसे इम्प्रैस करने की कोशिश करते हैं.