धमाल 4 की रिलीज डेट अनाउंस, पर्दे पर लौट रही है शैतान चौकड़ी

सरप्राइज किसे पसंद नहीं होते? और जब सरप्राइज में हो धमाल का तड़का, तो मनोरंजन की गारंटी तय है! हाल ही में मेकर्स ने दर्शकों को धमाल 4 की आइकॉनिक गैंग से रूबरू कराया था, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजर हंट की शुरुआत थी. उत्साह को और बढ़ाते हुए, टीम ने अब फिल्म का शानदार गोल्डन लोगो जारी किया है और साथ ही घोषणा की है कि यह रोमांचक सफर उम्मीद से पहले सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. साल की सबसे जबरदस्त ट्रेजर हंट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि धमाल की टोली बड़े ठहाकों, और भी ज्यादा पागलपन और एक यादगार सिनेमाई एडवेंचर के साथ 10 जुलाई 2026 को बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है.
हर उम्र के दर्शकों के लिए हंसी से भरपूर मनोरंजन का वादा करती धमाल 4 में दमदार कलाकारों की टोली नजर आएगी जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा के साथ ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन शामिल हैं. यह शानदार स्टारकास्ट बेहताशा पागलपन, कॉमिक अफरा-तफरी और लगातार हंसी का माहौल रचने के लिए पूरी तरह तैयार है.
अपने सिग्नेचर हास्य, बड़े किरदारों और बेहद मनोरंजक परिस्थितियों के लिए मशहूर धमाल फ्रेंचाइजी की यह नई पेशकश एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बनने जा रही है और 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जा रही है.
गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रस्तुत, देवगन फिल्म्स के सहयोग से, टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन की फिल्म धमाल 4 का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. फिल्म का निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने किया है. धमाल 4 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
यह भी पढ़ें: Alpha Teaser: आलिया भट्ट को 18वें जन्मदिन पर पापा बॉबी देओल ने दिया खतरनाक मिशन, जानें कैसा है अल्फा टीजर
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं