एक महीने पहले शुरू हुई देवरा पार्ट 1 की एडवांस बुकिंग, अमेरिका में फर्स्ट डे ही क्रैश हुई टिकट बुकिंग वेबसाइट

Devara Part 1 Advance booking: जूनियर एनटीआर का जलवा न सिर्फ देश के फैन्स के सिर चढ़ कर बोल रहा है. बल्कि देश के बाहर भी उनके फैन्स की कमी नहीं है. जो उनकी फिल्म का शिद्दत से इंतजार करते हैं. और, फिल्म रिलीज होने की खबर मिलते ही टिकट बुकिंग की भी जुगाड़ में लग जाते हैं. फैन्स का यही हाल जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा पार्ट वन को लेकर भी है. फैन्स की दीवानगी फिल्म को लेकर लगातार बढ़ रही है. हाल ही में फिल्म की टीम ने फिल्म का एक और पोस्टर शेयर किया है. जिसमें जूनियर एनटीआर बहुत अलग लुक में दिख रहे हैं. इन सबके बाद अब फैन्स में टिकट बुकिंग की होड़ लग गई है. जिसका असर अमेरिका की वेबसाइट पर भी पड़ा है.

क्रैश हुई वेबसाइट

देवरा पार्ट वन की रिलीज में अभी वक्त है. लेकिन लगता है कि फैन्स अभी और इंतजार करने के मूड में नहीं है. वो जल्द से जल्द सिनेमाघरों में अपनी सीट पक्की कर लेना चाहते हैं. जिसका नतीजा ये हुआ कि यूएस की एक वेबसाइट ही क्रेश हो गी. ये वेबसाईट है पिकेडली सिनेमा की वेबसाइट. जिसने फिल्म के प्रीमियर से पहले टिकट सेल के लिए विंडो ओपन की. फिल्म का टिकट हासिल करने के लिए फैन्स में इस कदर होड़ दिखाई दी कि साइट कुछ ही देर में क्रैश हो गई. इंस्टाग्राम हैंडल एनटीआर यूनिवर्स और लेट्स एक्स ओटीटी ग्लोबल नाम के ट्वीटर हैंडल ने ये दावा करते हुए कुछ पिक्स भी शेयर किए हैं. जिसमें साफ दिख रहा है कि वेबसाइट ने यूजर्स को कुछ देर रुक कर बुकिंग ट्राई करने के लिए कहा है.

.@tarak9999 DEVARA movie tickets 🎟️ just opened at @PiccadillyCine and website has been crashed. pic.twitter.com/ztGlLoQOMj