ICC की नई मैटरनिटी पॉलिसी पर बोलीं दीपिका पादुकोण, कहा- महिला खेलों के लिए ऐतिहासिक कदम

दीपिका पादुकोण ने महिला क्रिकेटरों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की नई मैटरनिटी रिटर्न गाइडलाइंस (मातृत्व वापसी नीति) का स्वागत किया है और इसे "महिला खेलों के लिए एक ऐतिहासिक पल" बताया है. एक्ट्रेस ने इस पहल से जुड़ी एक रिपोर्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करते हुए इस कदम की जमकर तारीफ की, जिसका मकसद महिला एथलीट्स को बच्चे के जन्म के बाद दोबारा प्रोफेशनल क्रिकेट में लौटने में मदद करना है.

आईसीसी की इस नई पॉलिसी के तहत प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी के लिए एक सही फ्रेमवर्क (ढांचा) तैयार किया गया है, जिसमें मेडिकल और साइकोलॉजिकल (मानसिक) सपोर्ट, रिकवरी के लिए खास प्लान, ट्रेनिंग के फ्लेक्सिबल शेड्यूल, चाइल्डकैअर सपोर्ट और मां-बच्चे के लिए जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. यह पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि खिलाड़ियों को कभी भी मातृत्व (मदरहुड) और अपने खेल करियर के बीच किसी एक को न चुनना पड़े.

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमेशा सबसे आगे रहने वाली दीपिका को हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत की पहली 'मेंटल हेल्थ एंबेसडर' के रूप में नियुक्त किया गया है, और वे लगातार ऐसी चर्चाओं को बढ़ावा देती रही हैं जो समाज में एक बड़ा बदलाव लाती हैं. चाहे मेंटल हेल्थ की वकालत करना हो, वर्क-लाइफ बैलेंस के महत्व पर जोर देना हो या महिलाओं को सशक्त बनाने वाली पहलों का समर्थन करना हो, वे हमेशा जरूरी मुद्दों पर खुलकर बोलती आई हैं.

आईसीसी की मैटरनिटी पॉलिसी को मिला उनका यह सपोर्ट उनके इन्हीं मूल्यों का एक हिस्सा है. महिलाओं के लिए एक मददगार माहौल तैयार करने वाली इस पहल को बढ़ावा देकर, दीपिका ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे सिस्टम बनाए जाने की बहुत जरूरत है जिससे महिलाएं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में खुलकर आगे बढ़ सकें.

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