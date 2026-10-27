दो बेटियों के साथ दिवाली मनाएंगी दीपिका पादुकोण, बोलीं- परिवार के साथ बिताया समय ही सबसे खास

यह दिवाली दीपिका पादुकोण के जीवन में एक खास जगह रखती है. इस साल वह अपनी दोनों बेटियों, दुआ और देवी के साथ यह त्योहार मना रही हैं. दूसरी बेटी देवी के आगमन के साथ यह साल अभिनेत्री के लिए निजी जीवन के लिहाज से बेहद खास रहा है. ऐसे में मां बनने के बाद परिवार के साथ समय बिताने की खुशी ने रोशनी के इस त्योहार को उनके लिए और भी यादगार बना दिया है.

अपनों के साथ दीवाली मनाना है खास

अपने प्रियजनों के साथ दिवाली मनाने के महत्व के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा, “हमारे लिए दिवाली हमेशा से परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बारे में रही है. चाहे साथ में किसी मॉल में समय बिताना हो या किसी रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खाना, यहां हर पीढ़ी के लोगों के अनुभव करने और आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ है.” दीपिका के लिए दिवाली का असली अर्थ परिवार के साथ यादगार पल बनाना और एक-दूसरे के साथ बिताए गए पलों को संजोना है. इस साल दो बेटियों की मां के रूप में वह इस त्योहार को मना रही हैं, जिससे यह अवसर उनके और उनके परिवार के लिए और भी खास बन गया है.

यह भी पढ़ें | 'दुआ को छोटी बहन मिल गई' रणवीर-दीपिका के घर में आई नन्हीं परी तो सेलेब्स ने यूं लुटाया प्यार

दीपिका की वर्क लाइफ

जहां यह साल उनके निजी जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आया है, वहीं पेशेवर मोर्चे पर भी यह काफी व्यस्त रहा है. दीपिका इन दिनों अपनी दो बहुप्रतीक्षित फिल्मों, ‘राका' और ‘किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं. शाहरुख खान के साथ उनकी आगामी फिल्म ‘किंग' इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, जो उनके लिए एक और अहम पड़ाव है. मातृत्व की जिम्मेदारियों और व्यस्त पेशेवर जिंदगी के बीच संतुलन बनाते हुए दीपिका के लिए यह दिवाली उन लोगों और अनुभवों को संजोने का अवसर है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. दो नन्हीं बेटियों की खुशियों और आने वाली फिल्म ‘किंग' को लेकर उत्साह के बीच, इस साल की दिवाली उनके जीवन के एक खूबसूरत और यादगार अध्याय का जश्न है.