पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जुड़ीं दीपिका पादुकोण, बताया किस सब्जेक्ट से होती थी घबराहट

Deepika Padukone, Pariksha Pe Charcha 2025: परीक्षा पे चर्चा 2025 का दूसरा एपिसोड आज लाइव स्ट्रीम किया गया. इस एपिसोड में एक्ट्रेस, बिजनेस वुमेन और मेंटल हेल्थ पर बोलने वालीं दीपिका पादुकोण ने स्टूडेंट्स से मेंटल हेल्थ और सेहत के महत्व के बारे में बात की. यह एपिसोड शिक्षा मंत्रालय, MyGov India और PM मोदी के YouTube चैनलों के साथ-साथ दूरदर्शन चैनलों पर अवेलेबल है.

दीपिका पादुकोण ने शानदार एंट्री की और मुस्कुराते हुए स्टूडेंट्स का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए कहा, "मैं बहुत शरारती बच्ची थी. मैं हमेशा टेबल, कुर्सी और सोफे पर चढ़ जाती थी और उनसे कूद जाती थी." फिर उन्होंने परीक्षा की तैयारी के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, "मैं एग्जाम के दौरान बहुत तनाव में रहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैं मैथ्स में कमजोर थी - एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूं."

सेशन के दौरान दीपिका ने तनाव से निपटने के लिए मददगार सलाह और टिप्स शेयर किए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने कहा, "हम सभी तनाव का सामना करते हैं. मैं मैथ्स में बहुत कमजोर थी-अभी भी हूं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी किताब में बताया है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय हमेशा उन्हें व्यक्त करना चाहिए. जर्नलिंग ऐसा करने का एक शानदार तरीका है."

