Deepika Padukone Fake News: ‘कल्की 2898 ए.डी.’ के क्रेडिट्स को लेकर फैली अफवाहें हैं गलत

दीपिका पादुकोण को लेकर खबर आई थी कि उनका नाम कल्कि फिल्म के क्रेडिट्स से हटा दिया गया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीन शॉट्स की झड़ी लग गई.

दीपिका पादुकोण को लेकर फैली थी झूठी अफवाह!
नई दिल्ली:

कल (29 अक्टूबर) रात सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुई पोस्ट्स और चर्चाओं के बाद अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का दीपिका पादुकोण का नाम काल्की 2898 ए.डी. के क्रेडिट्स में था, है और वहीं बना हुआ है. 18 सितंबर को जब व्यजयंती फिल्म्स ने ये ऐलान किया कि दीपिका पादुकोण काल्की 2 का हिस्सा नहीं होंगी, तो सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई. इसके बाद कुछ फैन क्लब्स ने नकली स्क्रीनशॉट्स और वीडियोज फैलाने शुरू कर दिए, जिनमें दावा किया गया कि दीपिका का नाम काल्की 2898 ए.डी. के ओटीटी क्रेडिट्स से “हटा दिया गया” है.

बिना किसी तथ्य-जांच के ये अफवाह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. अब सच ये है दीपिका पादुकोण का नाम काल्की 2898 ए.डी. के आधिकारिक क्रेडिट्स में आज भी मौजूद है, चाहे वो अमेजन प्राइम वीडियो हो या नेटफ्लिक्स इंडिया और वो भी हर भाषा के संस्करण में.

कई यूजर्स के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स में साफ दिखता है कि उनका नाम बिल्कुल उसी तरह मौजूद है, जैसे थिएटर रिलीज़ के वक़्त था — न कुछ हटाया गया, न जोड़ा गया।

कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया कि “क्रेडिट्स को फिर से जोड़ दिया गया” ऑनलाइन बैकलैश के बाद ये पूरी तरह गलत है. असल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन या नेटफ्लिक्स पर किसी फिल्म के क्रेडिट्स को अपडेट करना इतना आसान नहीं होता. इसमें कई तकनीकी स्टेप्स, ग्लोबल सिंक्स, फाइल रिप्लेसमेंट और क्वालिटी चेक शामिल होते हैं ये काम रातोंरात नहीं हो सकता.

ये पूरा भ्रम कुछ अनवेरिफाइड फैन हैंडल्स से शुरू हुआ और बिना जांचे-परखे मीडिया सर्कल्स में फैल गया जिससे काल्की 2898 ए.डी. की टीम को बेवजह निशाना बनाया गया. फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने साफ कहा, “ये दावा पूरी तरह बेबुनियाद है. दीपिका पादुकोण का नाम काल्की 2898 ए.डी. के आधिकारिक क्रेडिट्स में हमेशा रहा है हर भाषा और हर प्लेटफॉर्म पर. लोग ये समझें कि ओटीटी पर किसी फिल्म के क्रेडिट्स को बदलना इतना आसान नहीं होता. ‘ओवरनाइट क्रेडिट्स जोड़ देना' जैसी बातें सिर्फ अफवाहें हैं. कोई भी जिसके पास इन प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस है, खुद चेक कर सकता है.”

भले ही व्यजयंती फिल्म्स ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जो भी फिल्म को ओटीटी पर देखेगा, उसे सच्चाई साफ दिख जाएगी दीपिका पादुकोण के क्रेडिट्स वहीं हैं, जहां पहले थे.

