कल्कि एडी 2898 के मेकर्स को दीपिका पादुकोण का करारा जवाब, फिल्म से आउट होते शुरू की SRK के साथ किंग की शूटिंग

बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों खूब चर्चा में हैं. मां बनने के बाद से एक्ट्रेस किसी भी फिल्म में नजर आई हैं. आठ घंटे की शिफ्ट की मांग के चलते एक्ट्रेस को एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट से हाथ धोना पड़ा था. और बीती 19 सितंबर को दीपिका के फैंस को उस वक्त बड़ा धक्का लगा, जब कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने एलान किया कि एक्ट्रेस अब कल्कि 2898 पार्ट 2 का हिस्सा नहीं रही है. मेकर्स ने कहा था कि दीपिका पादुकोण से साझेदारी नहीं हो पाई और अब वह फिल्म का हिस्सा नहीं है. साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 एडी में दीपिका ने शानदार रोल प्ले किया था. अब दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2898 एडी के मेकर्स को करारा जवाब दिया है. दीपिका ने फिल्म से बाहर होने के अगले ही दिन ऐलान कर दिया कि उन्होंने 'किंग' पर काम शुरू कर दिया है.





किंग में कंफर्म हुई दीपिका पादुकोण की एंट्री

'किंग' शाहरुख खान स्टारर फिल्म है, जो लंबे समय से चर्चा में हैं और इसकी शूटिंग जारी है. दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है. दीपिका ने बताया कि उन्होंने किंग की पहले दिन की शूटिंग शुरू कर दी है और वह फिल्म में कैमियो करती नजर आएंगी. दीपिका की शाहरुख खान के साथ यह छठी फिल्म है और इससे पहले शाहरुख संग की सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं. अब दीपिका के किंग से जुड़ने के बाद इसकी हिट की गारंटी तय हो गई है. बात करें दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसमें ओम शांति ओम एक्ट्रेस ने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है.



दीपिका पादुकोण ने क्या लिखा?

दीपिका ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'आज से करीब 18 साल पहले जब मैंने ओम शांति ओम की थी, तो शूटिंग पर पहला सबक मुझे यह मिला था कि फिल्म बनाने का अनुभव और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमारी सक्सेस से ज्यादा मायने रखते हैं, और मैं इस बात के पक्ष में हूं, और तब से मैं इसी सबक के आधार पर हर फैसला लेती हूं, और शायद इसी वजह से मैं आज अपनी छठी फिल्म उनके साथ कर रही हूं, किंग डे 1 '. दीपिका ने यह बात शाहरुख खान को टैग करते हुए लिखी है. बता दें, फिल्म किंग का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो पहले पठान से धमाका कर चुके हैं. किंग कब रिलीज होगी कोई नहीं जानता, लेकिन शाहरुख खान के जन्मदिन (2 नवंबर) को फैंस को बड़ा तोहफा जरूर मिलने जा रहा है.



