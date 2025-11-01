इस मशहूर एक्ट्रेस के पिता ने की थी अपनी ही बहन से शादी! माधुरी दीक्षित पर था जबरदस्त क्रश

हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी मशहूर एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पिता ने अपनी ही बहन से शादी की थी. जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण की. प्रकाश पादुकोण पूर्व बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं. एक पुराने इंटरव्यू में प्रकाश पादुकोण ने बताया था कि उन्होंने अपनी सेकंड कजिन से शादी की थी, जो और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण की मां उज्जला पादुकोण हैं.



रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण के पिता, प्रकाश पादुकोण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक समय ऐसा भी आया जब वे दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी होते हुए भी नेशनल चैंपियनशिप हार गए थे. उन्होंने कहा कि यह पिछले नौ सालों में पहली बार था जब वह कोई मैच हारे थे, और इस वजह से उन्हें बहुत निराशा हुई थी. हालांकि, उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और समझ लिया कि हार-जीत खेल का हिस्सा होती है.



प्रकाश पादुकोण ने लिया 1989 में बैडमिंटन से रिटायरमेंट

प्रकाश पादुकोण ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी सेकंड कजिन उज्जला से शादी की और फिर कोपेनहेगन (डेनमार्क) चले गए, जहां उन्हें नौकरी मिली थी. वह 1986 तक वहीं रहे, उसी साल दीपिका का जन्म हुआ. उन्होंने बताया कि उन्होंने 1989 में बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लिया था. प्रकाश पादुकोण ने बताया था, 'मैंने अपनी सेकंड कजिन उज्जला से शादी की और हम कोपेनहेगन चले गए, क्योंकि मुझे वहां नौकरी मिल गई थी. हम 1986 तक वहीं रहे, जब दीपिका का जन्म हुआ. मैंने 1989 में रिटायरमेंट ले लिया.'



प्रकाश पादुकोण को था माधुरी दीक्षित पर क्रश



साल 2016 में दिए एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने बताया था कि उनके पिता प्रकाश पादुकोण को माधुरी दीक्षित पर बहुत बड़ा क्रश था. दीपिका ने बताया कि जब उनके पिता को माधुरी दीक्षित की शादी की खबर मिली, तो उन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था. दीपिका ने मजाक में बताया कि यह किस्सा उनके घर में लंबे समय से एक मजेदार जोक बन चुका है. जब प्रकाश पादुकोण बाथरूम से बाहर आए तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी और आंखों के नीचे सूजन भी दिख रही थी, जिससे परिवार के लोग हंसते हुए सोचने लगे कि शायद वह माधुरी की शादी की खबर सुनकर रो पड़े थे.





