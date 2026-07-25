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9 साल की उम्र में किया डेब्यू, 400 फिल्मों में किया काम, 8 साल बाद सोशल मीडिया पर लौटीं अरुणा ईरानी

अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्मों की इस एक्ट्रेस ने 8 साल बाद सोशल मीडिया पर वापसी की है. अरूणा ईरानी ने अपने नए माइक्रो ड्रामा के सेट की एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

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9 साल की उम्र में किया डेब्यू, 400 फिल्मों में किया काम, 8 साल बाद सोशल मीडिया पर लौटीं अरुणा ईरानी
कभी अमिताभ बच्चन संग दीं सुपरहिट फिल्में, अब इस सीरियल मे आएंगी नजर
नई दिल्ली:

बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने आठ साल के लंबे ब्रेक के बाद सोशल मीडिया पर वापसी की है. शनिवार को अभिनेत्री ने अपनी इस वापसी की जानकारी देते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया. अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर डिजिटल माइक्रो ड्रामा सीरीज 'डोंट मेस विद माई ग्रैंडमा' के बिहाइंड-द-सीन्स की झलक शेयर की. क्लिप में कास्ट और क्रू के सदस्य अभिनेत्री के साथ नजर आ रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, "मुझे मिस किया था? इंस्टाग्राम से पूरे 8 साल के ब्रेक के बाद अब मैं वापस आ गई हूं. वापसी का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि मैं आपको अपने नए शो की शूटिंग की कुछ खास झलकियां दिखाऊं. मुझे 'डोंट मेस विद माई ग्रैंडमा' में देखिए. यकीन मानिए इस दादी से पंगा लेना आसान नहीं है."

उन्होंने एक्टर-डायरेक्टर करणवीर बोहरा को भी टैग किया है.

2019 में फिल्मी दुनिया से दूर जाने से पहले अरुणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन पर विश किया था.

क्या है कहानी?

डिजिटल माइक्रो ड्रामा सीरीज 'डोंट मेस विद माई ग्रैंडमा' सावित्री ओबेरॉय नाम की एक बुजुर्ग महिला और उसकी पोती के इर्द-गिर्द घूमती है. हार्ट सर्जरी के बाद अस्पताल से लौटने पर सावित्री और उनकी पोती को उनके पोते की एक लालची मंगेतर (तान्या मल्होत्रा) साधारण और गरीब समझकर जलील करती है. उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वे दोनों उसी रईस परिवार के सदस्य हैं, जिससे वह जुड़ना चाहती है.

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दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने मुख्य किरदार 'सावित्री ओबेरॉय' की भूमिका निभाई है. लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री अदा खान ने इसमें 'तान्या मल्होत्रा' का नकारात्मक और लालची किरदार निभाया है.

करियर की शुरूआत कैसे हुई?

अरुणा ईरानी की बात करें तो उन्होंने साल 1961 की फिल्म 'गंगा जमुना' में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने हिंदी, गुजराती और कई रीजनल भाषाओं में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. अभिनेत्री ने सहायक कलाकार के तौर पर ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाई.

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