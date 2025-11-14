विज्ञापन

 De De Pyaar De 2 Review: दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दिया रिव्यू

दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज हो गई है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो दर्शकों ने देखने के बाद रिव्यू दिया है. 

Read Time: 3 mins
Share
 De De Pyaar De 2 Review: दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दिया रिव्यू
De De Pyaar De 2 social media Review दे दे प्यार दे 2 रिव्यू इन हिंदी
नई दिल्ली:

अजय देवगन की मचअवेटेड फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर को रिलीज हो गई है. यह एक कॉमेडी और रोमांस से भरी फिल्म है, जिसमें अजय देवगन के अलावा रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, जावेद जाफरी और उनके बेटे मीजान जाफरी नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि दे दे प्यार दे 2 पहले दिन अच्छी कमाई करेगी. लेकिन अब सोशल मीडिया पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने रिव्यू दे दिया है, जिसके बाद दे दे प्यार दे 2 का एक्स रिव्यू सामने आ गया है. 

एक यूजर ने लिखा, आर माधवन की कैमेस्ट्री में गहराई है. अजय देवगन की कैमेस्ट्री में स्पार्क है. मीजान जाफरी की कैमेस्ट्री में चार्म है. रकुल का एफर्टलेस चार्म देखने को मिल रहा है. 

दूसरे यूजर ने लिखा, रकुल ने आयशा के रूप में एक बेहतरीन एक्टिंग की है. हाईवे सीन में उनकी एक्टिंग और क्लाइमेक्स में उनकी कमान ने कहानी को ऊंचा उठा दिया है. तीसरे यूजर ने फिल्म को साढ़े तीन स्टार देते हुए लिखा,अजय देवगन और आर माधवन की नोकझोंक फिल्म का हाइलाइट है. उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. विजुअल और सिनेमेटोग्राफी कलरफुल है और ध्यान खींचने वाला है. पुरानी फिल्मों से रेफरेंस और बोल्ड जोक मजेदार हैं. रकुलप्रीत आउटस्टैंडिंग हैं.  

दे दे प्यार 2 पहले दिन कर सकती है इतनी कमाई

दे दे प्यार दे 2 की बात करें तो कहा जा रहा है कि फिल्म पहले दिन अच्छी कमाई करने में कामयाब होगी, क्योंकि फिलहाल पर्दे पर कोई बड़ी फिल्म नहीं है. ऐसे में उसका सीधा फायदा 'दे दे प्यार दे 2' को मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म पहले दिन 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच कमाई कर सकती है. इस फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी. 

दे दे प्यार दे 2 की पहली फिल्म में रकुल प्रीत और अजय देवगन के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया था. तब्बू ने एक्टर की पत्नी बनकर जोरदार कॉमेडी की थी. अब 'दे दे प्यार दे 2' से भी दर्शक ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 De De Pyaar De 2, De De Pyaar De 2 Reviews,  De De Pyaar De 2 Review In Hindi,  De De Pyaar De 2 Social Media Review
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com