दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम ने की शादी, देखें निकाह की पहली दो तस्वीरें

आमिर खान की दंगल में अहम किरदार निभाने वाली पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने साल 2019 में एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था. लेकिन अब उन्होंने फैंस के साथ अपने निकाह की तस्वीरें शेयर कर चौंका दिया है. एक्ट्रेस ने बीती शाम इंस्टाग्राम पर अपनी इंटिमेट वेडिंग की पहली तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें कपल का चेहरा भले ही ना दिख रहा हो. लेकिन उनकी सादगी भरी शादी की झलक जरुर देखने को मिल रही है. इन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है और वह कपल को बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं.

पहली फोटो में जायरा अपने निकाह नामा पर साइन करते हुए नजर आ रही हैं. जबकि उनके मेहंदी लगे हाथ और शादी की अंगूठी देखने को मिल रही है. दूसरी फोटो में जायरा पति के साथ कैमरे की तरफ पीठ करके चांद को देखते हुए नजर आ रही हैं. वहीं इस पोस्ट में साफ दिख रहा है कि वह अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर रही हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि साल 2016 में आई फिल्म दंगल में 16 साल की उम्र में यंग रेसलर गीता फोगाट का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. वहीं इसके बाद आई साल 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली. हालांकि साल 2019 में एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया.

एक्ट्रेस ने एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "इस फील्ड ने मुझे सचमुच ढेर सारा प्यार, सपोर्ट और तारीफ दिलाई, लेकिन इसने मुझे अज्ञानता के रास्ते पर भी धकेल दिया, क्योंकि मैं चुपचाप और अनजाने में ईमान से दूर हो गई. धर्म के साथ उनके रिश्ते में दखलंदाज़ी की." जिसके कारण उन्हें इससे दूर जाने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा. इस फैसले के बाद से जायरा सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं. हालांकि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है. इसकी झलक जरुर दिखाती हैं.



