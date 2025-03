होली पर द डिप्लोमैट नहीं साउथ की इस फिल्म का बजा डंका, दो दिन में वसूल ले गई बजट की कमाई

Court Movie Box Office Collection: होली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट के अलावा गुजराती फिल्म ऑल द बेस्ट पांड्या, कन्नड़ की पेरुसु, और तेलुगू फिल्म दिलरुबा और कोर्ट: स्टेट वर्सेज अ नोबड़ी रिलीज हुई. इन फिल्मों में से जिस फिल्म की गूंज सुनाई दे रही है वह कोर्ट मूवी है.तेलुगू लीगल ड्रामा कोर्ट: स्टेट वर्सेज अ नोबड़ी 14 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने केवल 2 दिनों में बजट की कमाई वसूल ली है. वहीं क्रिटिक्स और फैंस से फिल्म को पॉजीटिव रिव्यू मिल रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 9 करोड़ में बनी कोर्ट: स्टेट वर्सेज अ नोबड़ी ने दो दिनों में 8.9 करोड़ की कमाई भारत में हासिल की है, जिसमें पहले दिन 4.15 करोड़ और दूसरे दिन 4.75 करोड़ की कमाई शामिल है. वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस 15.90 करोड़ तक पहुंच गया है.

The lovely Telugu audience have stood up for great cinema, giving a BLOCKBUSTER VERDICT ❤️‍🔥#CourtTelugu collects a gross of 15.90+ CRORES WORLDWIDE in 2 days 💥💥



