1 अगस्त को रिलीज होनी थी यूपी के सीएम योगी की बायोपिक, सेंसर बोर्ड ने की देरी तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया है. इसमें फिल्म “अजेय: अ योगी की अनकही कहानी” को सर्टिफिकेट देने में देरी की वजह पूछी गई है. यह सवाल आर्टिकल 226 के तहत दायर की गई एक याचिका के बाद पूछा गया है. इसमें फिल्म को बेवजह लटकाने को लेकर सवाल किए गए थे. बता दें कि यह फिल्म 2017 में छपी और रिलीज हुई किताब “द मॉन्क हू बिकैम चीफ मिनिस्टर” से इंस्पायर्ड है. याचिकाकर्ता का कहना है कि जरूरी दस्तावेज समय पर सीबीएफसी को जमा कर दिए गए थे. उन्होंने जून 2025 की शुरुआत से फिल्म, इसके ट्रेलर, टीजर और प्रमोशनल गाने के लिए कई सर्टिफिकेशन एप्लिकेशन फाइल की थीं लेकिन सीबीएफसी पर कार्रवाई ना करने और प्रोसीजर को फॉलो ना करने का आरोप लगाया था.

फिल्म की 1 अगस्त 2025 को देशभर में रिलीज किए जाने की प्लानिंग है लेकिन सीबीएफसी ने अभी तक एप्लिकेशन पर न तो प्रोसेस शुरू की और न ही कोई जवाब दिया, जिससे रिलीज डेट मुश्किल में घिरती नजर आ रही है.

#Bombay High Court issues notice to CBFC in a petition alleging arbitrary delay in certifying the film 'Ajey: The Untold Story of a Yogi' , inspired by the book 'The Monk Who Became Chief Minister' purportedly based on UP CM Yogi Adityanath's life.#BombayHC… pic.twitter.com/bbMmhHcgic