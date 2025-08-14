Coolie Review: वॉर 2 के शोर में रजनीकांत की कुली का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शक, बोले- पैसा वसूल...

Coolie Social Media Review In Hindi: 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी हैं, जिसमें से एक ऋतिक रोशन की वॉर 2 है तो दूसरी साउथ स्टार और थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत की फिल्म 'कुली' है, जिसे लेकर हाल ही में खूब चर्चा सुनने को मिल रही है. वहीं फैंस के बीच फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के होड़ लगती दिख रही है, जिसका असर कुली की एडवांस बुकिंग पर भी देखने को मिली. लेकिन अब सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर इंटरनेट यूजर्स ने कुली का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद रिएक्शन देना शुरु कर दिया है.

एक यूजर ने एक्स पर लिखा, कुली में रजनीकांत की ग्रैंड एंट्री. लोकेश कनगराज ने अच्छा काम किया है. दूसरे यूजर ने लिखा, कुली को पॉजीटिव रिव्यू मिला है, अनिरूद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक, हर किरदार का इंट्रो, इंटरवल, क्लाइमैक्स और स्क्रीनप्ले से लेकर एक्शन सीन जबरदस्त हैं. 4 में से 3.5 रेटिंग.

तीसरे यूजर ने लिखा, #कुली का पहला पार्ट. लोकेश कनगराज ने स्लो मोशन शॉट्स के साथ ठीक-ठाक स्क्रीनप्ले दिया है और कहानी भी सिंपल है. नागार्जुन ने पहले कभी न देखे गए स्वैग से सबको चौंका दिया है, जो प्रभावशाली है. इंटरवल धमाकेदार है और रेट्रो वाइब्स से भरपूर है, एक शानदार सेकंड हाफ का इंतज़ार है.

चौथे यूजर ने लिखा, मूवी कुछ पार्ट में स्लो है. एक्शन स्टाइलिश है. लेकिन इफेक्टिव नही है. एक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है. स्क्रीनप्ले एंगेजिंग हैं. लेकिन देखने में अच्छी है.

गौरतलब है कि लोकेश कनकराज की एक्शन एंटरटेनर फिल्मको वैश्विक स्तर पर रिलीज किया गया है. यहां तक कहा जा रहा है कि उनका प्लान 100 से अधिक देशों में इसे रिलीज करने का है. रजनीकांत के अलावा फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे बड़े स्टार्स भी हैं. अनिरुद्ध ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है. यह उनकी लोकेश के साथ चौथी फिल्म है. वहीं कुली फिल्म में रजनीकांत और सत्यराज की जोड़ी करीब 38 साल बाद साथ दिखाई देगी. दोनों को आखिरी बार फिल्म ‘मिस्टर भरत' में साथ देखा गया था, जो 1986 में रिलीज हुई थी. 'कुली' रजनीकांत की 171वीं फिल्म है.