अपनी भाभी से बेहद नफरत करते थे दिलीप कुमार, भतीजी के थे गांधी परिवार से रिश्ते, नातिन बनीं बेगम, कहलाती है सुपरस्टार

बॉलीवुड में रिश्तों का जाल कई बार फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प होता है. क्या आप जानते हैं कि अमृता सिंह. जो सैफ अली खान की एक्स वाइफ और 80 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस रही हैं. उनका रिश्ता दिलीप कुमार के परिवार से जुड़ा है? इस परिवार में एक ओर सिनेमा का सुनहरा दौर था तो दूसरी ओर राजनीति की ताकत. अमृता की मां रुख़साना सुल्ताना और उनकी आंटी बेगम पारा वो शख्सियत थीं. जिन्होंने सिनेमा और सियासत दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन देखा. दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते भी सुर्खियों में रहे. चलिए जानते हैं कैसा था रिश्तों का ये ताना बाना.

दिलीप कुमार और बेगम पारा का रिश्ता

1940 के दशक की खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री बेगम पारा ने उस दौर में अपनी बोल्ड छवि और अदाओं से सभी को रिझा लिया था. उनका विवाह हुआ था नसीर खान से. जो दिलीप कुमार के छोटे भाई थे. इस तरह बेगम पारा बनीं दिलीप कुमार की भाभी. हालांकि दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था. दिलीप साहब जहां गंभीर और सधे हुए इंसान थे. वहीं बेगम पारा अपने आधुनिक और खुलकर जीने वाले अंदाज के लिए जानी जाती थीं. कहा जाता है कि यही स्वभाव का फर्क दोनों के बीच दूरी का कारण बना. लेकिन बेगम पारा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान कायम रखी. और बाद में उनके बेटे अयूब खान ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा.

रुख़साना सुल्ताना से अमृता सिंह तक का रिश्ता

बेगम पारा की भतीजी थीं रुखसाना सुल्ताना. जो 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की बेहद करीबी मानी जाती थीं. दिल्ली में नसबंदी अभियान के दौरान उनका नाम खूब सुर्खियों में रहा. रुख़साना की बेटी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह. जिन्होंने 1980 के दशक में ‘बेताब', ‘मर्द' और ‘सनी' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई. इस तरह अमृता सिंह का रिश्ता एक तरफ दिलीप कुमार के परिवार से और दूसरी ओर संजय गांधी की राजनीतिक दुनिया से जुड़ा है. एक ऐसा दुर्लभ संगम, जहां बॉलीवुड का ग्लैमर और सत्ता की चमक एक ही वंश में दिखाई देती

है.