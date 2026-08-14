Cocktail 2 OTT release: फैंस का इंतजार खत्म, शाहिद, कृति और रश्मिका की 147 करोड़ की फिल्म ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कब, कहां देख सकते हैं ?

Cocktail 2 OTT Release : सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग दो महीने बाद, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' अब स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. रिलीज के समय फिल्म की आलोचना हुई थी, लेकिन बाद में यह बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही.



कॉकटेल 2 OTT रिलीज

शुक्रवार, 14 अगस्त से 'कॉकटेल 2' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अकाउंट से एक पोस्ट में लिखा गया, "दो लोग एक कपल होते हैं और तीन लोग एक 'कॉकटेल' होते हैंय आपकी डेट तय है - 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर 'कॉकटेल 2' देखें." इसके साथ फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया गया.

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होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित 'कॉकटेल 2' शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की कहानी है, जो युवा कपल हैं और एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शादी को लेकर पक्का फैसला नहीं कर पा रहे हैं. सिसिली में उनकी छुट्टियों के दौरान कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब वे दिया (रश्मिका) की दोस्त एली (कृति सेनन) से मिलते हैं. एक बेफिक्र ट्रिप के तौर पर शुरू हुई कहानी जल्द ही भरोसे, प्यार और कमिटमेंट के इमोशनल टेस्ट में बदल जाती है.

'कॉकटेल 2' 19 जून, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई और इसे ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले. रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट 'रॉटेन टोमैटोज' पर फिल्म के सिर्फ 23% रिव्यू पॉजिटिव हैं. इस प्लेटफॉर्म पर इसकी वेटेड रेटिंग 10 में से 5 है. 'कॉकटेल 2' की आलोचना गहराई की कमी, धीमी रफ्तार और महिला किरदारों में पर्याप्त परतों (लेयर्स) के न होने के लिए की गई.

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इसके बावजूद, फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर बड़ी हिट रही. फिल्म ने भारत में 13 करोड़ नेट के साथ शुरुआत की और अपने ओपनिंग वीकेंड में घरेलू स्तर पर ₹47 करोड़ की कमाई की. भले ही लोगों के बीच फिल्म की चर्चा उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, फिर भी 'कॉकटेल 2' घरेलू स्तर पर ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही. पिछले हफ़्ते थिएटर में अपना सफर खत्म करने तक, 'कॉकटेल 2' ने दुनिया भर में 147 करोड़ कमाए थे. 14 अगस्त तक, यह साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है.

'कॉकटेल 2', डायरेक्टर होमी अदजानिया की 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जो क्रिटिकली और कमर्शियली सफल रही थी. ओरिजिनल फिल्म में दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी ने काम किया था.