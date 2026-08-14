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वैजंयतीमाला को जैकी श्रॉफ ने किया दंडवत प्रणाम, बोले- आप हमारे दिल में रहेंगी, वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार

वीडियो में देखा जा सकता है कि वैजयंती माला के मिलने पर जैकी ने सम्मान दिखाते हुए घुटने टेककर उनके पैर छुए. उन्होंने उन्हें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस भी बताया. वीडियो में वैजयंतीमाला के चेहरे खुशी साफ देखी जा सकती है.

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वैजंयतीमाला को जैकी श्रॉफ ने किया दंडवत प्रणाम, बोले- आप हमारे दिल में रहेंगी, वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार
वैजंयतीमाला को जैकी श्रॉफ ने किया दंडवत प्रणाम
नई दिल्ली:

दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंती माला 60-70 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी. उनकी अदाकारी के लोग कायल थे. आज भी उनके फैंस की कमी नहीं है. जैकी श्रॉफ भी उन्हीं में से एक हैं. हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंतीमाला के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्होंने एक दिल छू लेने वाला काम किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. 13 अगस्त, 2026 को वैजयंती माला के 93वें जन्मदिन के मौके पर, जैकी ने एक भावुक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी मुलाकात की झलक दिखी. वीडियो में देखा जा सकता है कि वैजयंती माला के मिलने पर जैकी ने सम्मान दिखाते हुए घुटने टेककर उनके पैर छुए. उन्होंने उन्हें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस भी बताया. वीडियो में वैजयंतीमाला के चेहरे खुशी साफ देखी जा सकती है.

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भारतीय सिनेमा में वैजयंतीमाला की शानदार विरासत

दो दशकों से ज्यादा लंबे और कई भाषाओं में फैले अपने करियर में, वैजयंतीमाला ने इंडस्ट्री पर गहरी छाप छोड़ी. उनका 93वां जन्मदिन पहले से ही एक खास मौका था, और जैकी श्रॉफ के इस दिल छू लेने वाले काम ने इसे और भी खास बना दिया.

वैजयंतीमाला और जैकी श्रॉफ का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हुआ

इस वीडियो ने तेजी से इंटरनेट का ध्यान खींचा और एक्टर का एक ऐसा रूप दिखाया जो कम ही देखने को मिलता है. आमतौर पर अपनी बेफिक्र और मजेदार इमेज के लिए पहचाने जाने वाले जैकी इस क्लिप में बेहद विनम्र और सम्मानजनक अंदाज में दिखे. इस मौके पर जैसी कैजुअल वियर में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू शर्ट और जींस पहनी थी. जबकि वैजयंतीमाला ने पीले और काले प्रिंट वाला कुर्ता पहना था, जिसके साथ गहरे हरे रंग का दुपट्टा और पैंट थी. जैसे ही श्रॉफ उनके पास पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया. फिर वह घुटने के बल बैठे, उनके पैर छुए और गहरे सम्मान के साथ उन्हें चूमा, जिसके बाद उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया.

जब वह उठे, तो उन्होंने प्यार से उनके गाल पर हाथ रखा और दोनों ने गर्मजोशी से बातचीत की. वीडियो के आखिर में दोनों की एक साथ सेल्फी लेते नजर आए. जैकी श्रॉफ ने पोस्ट के साथ लिखा, "मेरी पसंदीदा लोगों में से एक! मेरा पूरा सम्मान!" और वैजयंतीमाला के जन्मदिन के हैशटैग भी जोड़े.

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो की खूब तारीफ हो रही है. दर्शकों ने जैकी की विनम्रता की सराहना की और साथ ही इस बात की भी तारीफ की कि वैजयंतीमाला अपनी उम्र के हिसाब से कितनी फिट और ग्रेसफुल लग रही थीं. ढेर सारे कमेंट्स आए, जिनमें से एक यूजर ने लिखा, "सर, आप बचपन से ही मेरे हीरो रहे हैं. एक विनम्र इंसान ही सबसे महान होता है. आप सच्चे हीरो हैं." एक और व्यक्ति ने कमेंट किया, "इसे शेयर करने के लिए धन्यवाद - इससे मेरा दिन बन गया."

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