चंकी पांडे की छोटी बेटी हैं अनन्या पांडे से भी ज्यादा प्यारी और ग्लैमरस, फोटो देख फैन्स बोले- इन्हें बनना चाहिए था हीरोइन

रायसा पांडे 20 साल की हैं और वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं. रायसा इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं पर यहां उन्होंने अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है. फैन क्लब पेजे से रायसा की खूबसूरत तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं. इसी क्रम में चंकी पांडे की छोटी बेटी और अनन्या पांडे की बहन रायसा पांडे की एक खूबसूरत फोटो इस समय इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में रायसा अपनी बहन अनन्या के साथ दिखाई दे रही हैं. फोटो में आप रायसा को ग्रीन टी-शर्ट और पैंट में देख सकते हैं, जो कैमरे की तरफ देख बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रही हैं. वहीं उनकी बगल में बैठीं अनन्या अपनी बहन को दुलारते नजर आ रही हैं.

रायसा पांडे के फैन क्लब से इस फोटो को शेयर किया गया है, जिस पर लोगों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, "रायसा बहुत प्यारी लग रही है. इन्हें बनना चाहिए था हीरोइन". गौरतलब है कि हाल ही में अनन्या ने बहन रायसा के 18वें जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था.





(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)